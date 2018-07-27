В Китае самолет совершил экстренную посадку из-за повреждений от града

Принадлежащий китайскому авиаперевозчику Tianjin Airlines лайнер Airbus A320 попал под град и получил столь серьезные повреждения, что экипажу воздушного судна пришлось экстренно посадить самолет.
Происшествие, по данным офпредставителей Tianjin Airlines, имело место в воздушном пространстве китайской провинции Хубэй — самолет, выполнявший рейс GS7865 (Тяньцзинь — Хайкоу), двигался в режиме круиз-контроля, когда попал под удар стихии — град серьезно повредил нос авиалайнера, причинив ущерб, в частности, ветровому стеклу и радарному колпаку.
Профессиональные действия экипажа самолета позволили избежать жертв среди пассажиров и благополучно приземлить самолет в аэропорту города Ухань.
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