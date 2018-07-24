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Американец "заминировал" аэропорт, чтобы успеть на самолет

Вторник, 24 Июля 2018 10:06
Американец &quot;заминировал&quot; аэропорт, чтобы успеть на самолет Фото из открытых источников

"Минировать" аэропорт, чтобы не опоздать на свой рейс — очень плохая идея. В этом на собственном примере убедился житель Соединенных Штатов Америки, которого за подобную шалость приговорили к четырем месяцам лишения свободы и солидному штрафу.

 

По данным канала Fox News, все началось со звонка в аэропорт Цинциннати — звонивший заявил, что самолет перевозчика United Airlines, который отправляется в Даллас, заминирован. Телефонного террориста удалось оперативно задержать, после чего выяснилось, что мужчина "заложил бомбу" в свой самолет просто для того, чтобы успеть на рейс.

 

Позже задержанный признался, что считает свой поступок довольно глупым. Еще бы — "шалость" обернулась для американца четырьмя месяцами тюрьмы и штрафом в 7700 долларов.

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Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости телефонный терроризм
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