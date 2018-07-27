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Библиотекарь за 20 лет наворовал книг на 8 миллионов долларов

Пятница, 27 Июля 2018 12:33
Библиотекарь за 20 лет наворовал книг на 8 миллионов долларов Фото из открытых источников

Тихий американский библиотекарь умудрился наворовать книг на восемь с лишним миллионов долларов — сообщает издание New York Post, по данным которого, для этого мужчине даже не потребовалось похищать книги тоннами и сдавать их в пункты приема макулатуры. Преступник специализировался на редких и дорогих изданиях, которые продавал коллекционерам.

 

Библиотекарь, орудовавший в штате Пенсильвания, украл, в частности, труд Исаака Ньютона, стоимость которого составляет девятьсот тысяч долларов, а также несколько сотен (!) других ценных книг.

 

Преступления, как удалось выяснить американским копам, тянулись не год и не два — библиотекарь, а также его сообщники, воровали книги из архива библиотека на протяжении двух десятков лет. Кроме книг, библиотекарь и его помощники воровали редкие карты, фотографии и иллюстрации, вырезая последние из книг специальным ножом.

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Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости Библиотеки
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