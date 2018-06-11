Житель штата Пенсильвания был в шоке от зависшего перед его домом НЛО

Что увидел житель североамериканского штата Пенсильвания из окна своего дома в кромешной тьме в ночь на 25 мая 2018 года, он так и не понял.
Мужчина внезапно проснулся из-за шума, похожего на монотонное гудение. Сначала он подумал, что что-то происходит внутри его дома и решил пойти посмотреть, что могло вызвать такой звук.
«Моя собака во дворе залаяла как сумасшедшая, я сразу же подбежал к окну и увидел большую летающую штуку, - сообщил очевидец. - Было очень темно, чтобы рассмотреть ее, но она летала…»
Странный летающий объект не был похож на одно воздушное судно, привычное для взгляда обычного обывателя, поэтому потрясенный местный житель так и не смог описать его форму.
«Я сделал снимок, а затем все электричество в моем доме вырубилось, как будто произошло замыкание, - продолжил ночной наблюдатель. - Я был в шоке. Я никогда не видел ничего подобного. Оно висело прямо перед моим домом».
Хозяин дома так и не понял, куда улетел загадочный неописуемый гость, по его словам, НЛО просто «внезапно исчез».
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