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Украинский военный устроил самосожжение в центре Киева

Четверг, 26 Июля 2018 13:03
Украинский военный устроил самосожжение в центре Киева Фото из открытых источников

Экс-военнослужащий ВСУ осуществил самосожжение в центре украинской столицы. Инцидент был запечатлен на видео — смотрите шокирующие кадры ниже.

 

По данным тв-канала ZIK, обливший себя горячей жидкостью Сергей Ульянов выжил — его оперативно потушили и передали медикам. Мужчина, как отмечается, пошел на столь отчаянный шаг для того, чтобы выразить протест против действий командования Вооруженных сил Украины.

 

"Он считает, что его уволили из рядов ВСУ незаконно, поэтому добивается восстановления через суд. Два процесса он уже проиграл, сейчас идет третий, который он систематически игнорирует. Зато он пытается повлиять на решение суда таким вот странным образом", — комментируют ситуацию представители командования Сил специальных операций ВСУ.

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Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости Самосозжение
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