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ВСУ против ЛДНР: Изменят ли что-то последние минские договоренности?

Четверг, 14 Июня 2018 10:32
ВСУ против ЛДНР: Изменят ли что-то последние минские договоренности? Фото из открытых источников

13 июня, в столице Белоруссии – Минске состоялся очередной раунд переговоров Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию вооруженного конфликта на юго-востоке Украины.

 

На фоне резко обострившейся военной ситуации на Донбассе представители Донецкой и Луганской народных республик в очередной раз попытались призвать Киев к миру и согласию и прекратить обстрелы мирных территорий. Однако конструктивного диалога, как и ожидалось, не вышло, украинская сторона категорически отказывается вести прямой диалог с ДНР и ЛНР. В день встречи дипломатов украинская армия не только не снизила количество обстрелов, но и снова подвергла сокрушительным ударам ряд населенных пунктов.

 

«На заседании группы по политическим вопросам в Минске от Киева присутствовал только эксперт, не имеющий статуса официального представителя и подтверждения полномочий по согласованию чего-либо или представлению переговорных позиций украинской стороны. Это красноречиво говорит о недобросовестном отношении Украины к Минскому процессу и о нежелании начать диалог в конструктивном русле», – заявила министр иностранных дел Донецкой народной республики Наталья Никонорова.

 

По мнению главы дипломатического ведомства ДНР Украина намерено саботирует переговорный процесс по мирному урегулированию и каждый раз находит новые причины и нелепые отговорки для того, что работа политической подгруппы не имела никаких  результативных итогов. Так, уже более года Киев отказывается от предметного обсуждения формулы Штайнмайера, в соответствии с которой украинские власти на законодательном уровне должны ввести в действие закон об особом статусе Донбасса, а также обеспечить амнистию ополченцам ДНР и прекратить их уголовные преследования. 

 

«Принципиальное невыполнение Киевом положений Комплекса мер не только привело к длительному кризису в процессе переговоров, но и обуславливает продолжение военных действий, жертвами которых становятся мирные жители Донбасса по обе стороны линии соприкосновения. Выходом из кризиса в политической группе может стать предметное обсуждение формулы Штайнмайера, на основе которой должен быть введен в действие закон об особом статусе Донбасса, и амнистии», – отметили в МИД ДНР. 

 

В то же время в Донецке и Луганске считают, что несмотря явно отсутствующий политико-дипломатический прогресс, альтернатив Минскому формату переговоров в настоящее время нет. Очевидно, что киевские власти пытаются любым способом уйти от реализации взятых на себя крайне невыгодных обязательств. Тем не менее, политика народных республик Донбасса остается неизменна – принуждение Украины к миру исключительно путем переговоров при непосредственном участии международных наблюдателей ОБСЕ. 

 

К слову, представители украинской делегации в Минске в свойственной им манере продолжают перекладывать проблемы «с больной головы на здоровую» слепо обвиняя ЛДНР в эскалации вооруженного конфликта на Донбассе. В частности, украинская сторона постоянно обвиняет ополченцев ДНР в обстрелах Донецкой фильтровальной станции, которая обеспечивает питьевой водой сотни тысяч жителей Донбасса по обе линии разграничения. При этом Киев в упор не замечает документированных фактов, которые предоставляет ОБСЕ. В своих регулярных отчетах международные наблюдатели  упоминают, что ДФС систематически подвергается ударам с территорий, где находятся ВСУ, а также со стороны националистических батальонов, которые, кстати, далеко не всегда находят общий язык даже с регулярной украинской армией.

 

«Тем временем ситуация вокруг Донецкой фильтровальной станции вызывает все большую тревогу. Систематические обстрелы со стороны НЗФ ОРДО угрожают безопасности работников станции и водоснабжению, которое является жизненно необходимым для огромного количества людей. На этом участке РФ до сих пор не дает гарантий безопасности для работников, ремонтников и СММ ОБСЕ. Соответственно к линии разграничения от 19 сентября 2014 года Донецкая фильтровальная станция должна находиться под контролем Украины. Именно поэтому призываем Россию в кратчайшие сроки обеспечить выполнение этой договоренности», – написала на своей странице в Facebook Дарья Олифер, пресс-секретарь представляющего Украину на Минских переговорах Леонида Кучмы.

 

Отметим, что только за минувшие сутки Вооруженные силы Украины выпустили по населенным пунктам Донбасса сотни мин и артиллерийских снарядов из запрещенных Минскими договоренностями тяжелых орудий. В результате обстрелов со стороны украинских силовиков ранение получил, по меньшей мере, один житель Донецка. В столице шахтерского края, а также в Докучаевске и на юге региона в Новоазовском районе зафиксированы разрушения нескольких жилых домов. По данным республиканских властей  ВСУ снова нанесли удар и по системам жизнеобеспечения ДНР из-за чего без света в настоящее время остались сотни мирных граждан.

 

Сергей Иванов специально для Planet Today

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Волкова Алена Опубликовано в Кризис на Украине   Теги Новости Минские соглашения
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