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Турист пытался попасть из Украины в Крым на плоту из бутылок и досок

Четверг, 26 Июля 2018 09:53
Турист пытался попасть из Украины в Крым на плоту из бутылок и досок Фото из открытых источников

Пограничники Крыма задержали мужчину, который пытался попасть на территорию Крымского полуострова в обход действующего пункта пропуска — нарушитель, как уточняется, плыл из Украины в Крым на плоту из досок и пластиковых бутылок.

 

По словам офпредставителей крымского пограничного управления ФСБ России, турист-экстремал двигался через залив Сиваш со стороны украинского н.п. Стрелковое. С собой у мужчины был рюкзак с вещами и едой, а также банковские карты, телефоны и видеокамера.

 

"Свое решение двигаться в обход пункта пропуска нарушитель объяснил увлечением туризмом. Конечной точкой его путешествия, при этом, должна стать гора Эверест", — говорят пограничники, отмечая, что у мужчины российское гражданство, однако ранее он был гражданином Украины. В качестве наказания за нарушение режима пересечения границы к мужчине был применен штраф.

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Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости Крым
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