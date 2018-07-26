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Принятие "крымской декларации" доказывает, что США живут в иной реальности

Четверг, 26 Июля 2018 08:18
Принятие &quot;крымской декларации&quot; доказывает, что США живут в иной реальности Фото из открытых источников

Соединенные Штаты, выступая с заявлениями по Крыму, лишь пытаются оперировать международно-правовыми актами, которые и легли в основу возвращения полуострова в состав России.

 

Этот факт доказывает, что США пребывают в "иной реальности". Об этом говорится в размещенном в Facebook в среду комментарии российского посольства в американской столице в связи с опубликованной за подписью госсекретаря США Майкла Помпео декларацией, в которой вашингтонская администрация заявляет о непризнании воссоединения Крыма и России. Документ официально и публично провозглашает политикой Вашингтона непризнание возвращения полуострова в состав Российской Федерации, подчеркивает ТАСС.

 

"С декларациями и заявлениями по Крыму Госдеп выступает ежеквартально. Ничего нового мы не услышали. Только убедились, что партнеры живут в иной реальности. Они пытаются оперировать международно-правовыми актами, содержащими положения о праве народов на самоопределение, которые и легли в основу возвращения Крыма в состав России в 2014 году", - отмечается в сообщении.

 

Как подчеркнули в российской дипмиссии, "сотни тысяч украинцев выбирают для отдыха российский Крым, развенчивая миф о российской "оккупации" и "агрессии".

 

"Американские музыканты и спортсмены регулярно выступают на полуострове, несмотря на предупреждения Госдепа о несуществующих "опасностях". Более 90 тыс. американских футбольных болельщиков уже убедились в ходе чемпионата мира [2018 года] в неадекватности рекомендаций внешнеполитического ведомства США передумать посещать нашу страну и того образа России, который навязывают ведущие американские СМИ", - говорится в комментарии.

 

Двойные стандарты

 

В российской дипмиссии заявили, что теперь ждут от США принятия новых деклараций.

 

"Ждем декларации Госдепа о том, что Косово - это Сербия", - отметили в посольстве.

 

Независимость Косова от Сербии была провозглашена в 2008 году в результате многолетнего противостояния сепаратистски настроенных албанцев - жителей Косова - и Сербии. Новую республику не признали множество государств, включая саму Сербию и Россию.

 

11 марта 2014 года Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет на фоне политического кризиса и смены власти на Украине приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта на полуострове при явке более 80% прошел референдум, по результатам которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% - Севастополя. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав Российской Федерации. Украина, США и Евросоюз отказались признавать независимость Крыма и его воссоединение с Россией.

 

Президент России Владимир Путин в интервью агентству Bloomberg в сентябре 2016 года заявил, что Москва действовала в полном соответствии с уставом ООН при воссоединении с Крымом. Говоря о международно-правовом аспекте легитимности референдума в Крыму и последующего воссоединения, он напомнил, что в ходе решения вопроса по Косову Международный суд ООН постановил, что "при определении вопроса по независимости, решения центральных властей той или иной страны не требуется". "Так что мы действовали в полном соответствии с международным правом, с Уставом Организации Объединенных Наций и на основе демократических принципов, а это, прежде всего, ни что иное как волеизъявление людей", - сказал президент.

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Волкова Алена Опубликовано в В мире   Теги США и Россия последние новости
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