В США собака умерла на багажной полке во время полета

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Американская авиакомпания United Airlines расследует инцидент, связанный со смертью собаки, которую транспортировали в одном из принадлежащих перевозчику лайнеров. Собака, по данным NBC News, умерла, находясь на багажной полке, куда ее потребовала переместить стюардесса.

"Это событие не должно было произойти", — говорят официальные представители авиационного перевозчика, отмечая, что United Airlines берет ответственность за случившееся на себя.

Пассажиры самолета, в котором умерла собака, говорят, что не видели ее, однако слышали лай. Известно, что животное оказалось на полке по требованию бортпроводницы, однако что конкретно с ним случилось — неясно. Стюардесса, которую обвиняют в смерти собаки, будет наказана — отмечают представители United Airlines.