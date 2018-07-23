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На Алтае 15-летняя девочка зарубила котенка топором

Понедельник, 23 Июля 2018 14:46
На Алтае 15-летняя девочка зарубила котенка топором Фото из открытых источников

Жестокое убийство котенка, осуществленное пятнадцатилетней жительницей Алтайского края при помощи топора и записанное на видео ее подругой, вызвало шок у пользователей Сети.

 

По данным телеграм-канала Life Shot, малолетние живодеры убили и расчленили котенка топором, а затем принялись смеяться, находясь в кровавом неистовстве. Действо, запечатленное подростками на видео, попало в Интернет, где вызвало достаточно широкий резонанс — семье девочки, по словам ее матери, уже начали поступать угрозы.

 

"Котенок был болен, а она хотела избавить его от страданий. Хотя это, конечно, не оправдание. Вообще, я сама, если честно, в глубоком шоке", — говорит мать живодерки, отмечая, что ее дочь собирается стать ветеринаром. Да уж, от таких "ветеринаров" нужно держаться подальше.

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Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости жестокость
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