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Дачница из Татарстана расчленила мужа и удобрила его останками грядки с кабачками

Четверг, 19 Июля 2018 12:22
Дачница из Татарстана расчленила мужа и удобрила его останками грядки с кабачками Фото из открытых источников

Правоохранители из Агрызского района Татарстана, расследующие зверское убийство местного жителя, учиненное, как выяснилось, его собственной супругой, говорят, что не сталкивались ни с чем подобным ранее — женщина, хладнокровно расчленившая убитого супруга, решила, судя по всему, удобрить его останками свои грядки с кабачками.

 

По данным полицейских, фатальный для 33-летнего жителя Старого Сляково день начался с того, что он поссорился со своей женой. Ссора была столь серьезной, что женщина взяла нож и нанесла мужу смертельный удар.

 

Затем, пытаясь скрыть следы убийства, 32-летняя женщина распилила тело убитого при помощи инструментов из его гаража. Останки она спрятала в огороде, между грядками с кабачками. А на следующий день женщина обратилась в правоохранительные органы с заявлением о пропаже мужа. Полиция искала его в течение месяца, пока каким-то непостижимым образом не решила проверить огород затейливой дачницы.

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Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости убийство
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