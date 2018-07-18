В Набережных Челнах подростки убили мужчину за просьбу не мусорить

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Происшествие в Татарстане — в городе Набережные Челны подростки забили до смерти мужчину, сделавшего им замечание. Попытка (безуспешная) откачать мужчину была запечатлена на видео — смотрите ролик ниже.

По информации Следственного управления Следственного комитета России по Татарстану, сорокадевятилетний мужчина сделал замечание подросткам, которые мусорили на детской площадке. В ответ подростки проявили агрессию и набросились на мужчину с кулаками.

На место ЧП приехала скорая помощь, однако медики не смогли спасти потерявшего сознание мужчину — он скончался, не приходя в себя. Двое избивших мужчину подростков были доставлены в полицию, следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.