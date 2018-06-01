В Татарстане пенсионер забил молотком и расчленил собутыльника

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Правоохранители Татарстана задержали пожилого мужчину, которого подозревают в жестоком убийстве — по данным следствия, пенсионер забил молотком своего собутыльника, а затем расчленил его тело, пытаясь скрыть следы преступления.

На последнем этапе пенсионер-убийца сработал некачественно — жители Нижнекамска, на территории которого происходили кровавые события, увидели бездомную собаку с человеческой рукой в пасти, поэтому обратились в полицию.

"Установлено, что между 63-летним мужчиной и его 46-летним приятелем вспыхнул конфликт, итогом которого стало убийство. Пенсионер убил собутыльника ударами молотка по голове, после чего попытался избавиться от тела — в частности, расчленил труп и спрятал его части в разных местах. Сейчас убийца задержан, выясняются все обстоятельства случившегося", — заявляют в местном ГУ МВД.