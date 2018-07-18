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В Таиланде арестовали монаха, который отравил девушку "святой водой"

Среда, 18 Июля 2018 12:11
В Таиланде арестовали монаха, который отравил девушку &quot;святой водой&quot; Фото из открытых источников

Бывшего священнослужителя, подозреваемого в убийстве восемнадцатилетней девушки, задержали правоохранители Таиланда. По данным локального издания Bangkok Post, монах проводил ритуал изгнания "злого духа" при помощи какой-то таинственной "святой воды", однако что-то пошло не так.

 

Задержанный сорокатрехлетний гражданин Таиланда проводил "сеансы лечения", при помощи которых обещал избавить своих клиентов от наркотической, алкогольной и табачной зависимостей. Однако у девушки, которую монах убил якобы случайно, не было никаких зависимостей. "Зато на ней был темный знак, свидетельствующий о тяжелом проклятии", — уточняет монах.

 

Как бы там ни было, но "святая вода", которую монах дал выпить девушке, привела к тому, что клиента целителя потеряла сознание и скончалась, не приходя в себя. Осознав содеянное, мужчина пустился в бега, однако через три месяца вернулся домой, где и был арестован.

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Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости Таиланд
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