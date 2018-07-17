Таиланд создаст собственную малую субмарину

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В Таиланде задумались о возрождении подводного флота, которым когда-то обладало это азиатское государство. Возрождать подводный флот предлагается при помощи небольших субмарин с экипажем около десяти человек.

Проект, итогом которого должно стать создание малой дизельной подводной лодки, уже стартовал — сообщает издание Bangkok Post, по данным которого, водоизмещение будущей субмарины будет составлять около трех сотен тонн.

На проектные работы по созданию субмарины было ассигновано около шести миллионов американских долларов. Постройка опытного образца подводной лодки обойдется еще в тридцать миллионов долларов. Предполагается, что лодка будет готова к испытаниям через четыре года.

"Мы начали подготовку к проекту еще в прошлом году. Проектированием будут заниматься специалисты ВМС Таиланда, которые прошли специализированную подготовку в Европе", — заявил капитан первого ранга Саттхая Чантхарапрапа, проректор военно-морской академии Таиланда.

Кроме строительства собственных субмарин, Таиланд приобретет несколько подводных лодок у Китая — контракт на поставку первой лодки типа Yuan S26T был подписан больше года назад.