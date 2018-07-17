Вторник 17 июля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Армия» Таиланд создаст собственную малую субмарину

Таиланд создаст собственную малую субмарину

Вторник, 17 Июля 2018 12:41
Таиланд создаст собственную малую субмарину Фото из открытых источников

В Таиланде задумались о возрождении подводного флота, которым когда-то обладало это азиатское государство. Возрождать подводный флот предлагается при помощи небольших субмарин с экипажем около десяти человек.

 

Проект, итогом которого должно стать создание малой дизельной подводной лодки, уже стартовал — сообщает издание Bangkok Post, по данным которого, водоизмещение будущей субмарины будет составлять около трех сотен тонн.

 

На проектные работы по созданию субмарины было ассигновано около шести миллионов американских долларов. Постройка опытного образца подводной лодки обойдется еще в тридцать миллионов долларов. Предполагается, что лодка будет готова к испытаниям через четыре года.

 

"Мы начали подготовку к проекту еще в прошлом году. Проектированием будут заниматься специалисты ВМС Таиланда, которые прошли специализированную подготовку в Европе", — заявил капитан первого ранга Саттхая Чантхарапрапа, проректор военно-морской академии Таиланда.

 

Кроме строительства собственных субмарин, Таиланд приобретет несколько подводных лодок у Китая — контракт на поставку первой лодки типа Yuan S26T был подписан больше года назад.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Армия   Теги Новости субмарина
Главное за сутки
Встреча в Хельсинки: О чем договорились Путин и Трамп Встреча в Хельсинки: О чем договорились Путин и Трамп До встречи в Хельсинки президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп пересекались лишь дважды — в рамках саммита Группы 20 в Гамбурге (июль 2017 года) и на полях…
Владимир Путин назвал условие сохранения поставок газа через Украину Владимир Путин назвал условие сохранения поставок газа через Украину Президент России Владимир Путин заявил на совместной пресс-конференции с американским лидером Дональдом Трампом, что Москва готова продлить контракт на транзит газа в страны ЕС через территорию Украины в случае урегулирования…
Провинцию Дераа в Сирии покинули сотни боевиков Провинцию Дераа в Сирии покинули сотни боевиков Сотни боевиков, несогласных с процессом примирения, покинули провинцию Дераа по договоренности с сирийской армией. Об этом сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Цыганков. Правительство…
Читайте также
Гиперзвуковая ракета комплекса "Кинжал" поразила цель на расстоянии около 800 км Гиперзвуковая ракета комплекса "Кинжал" поразила цель на расстоянии около 800 км Российская ракета "Кинжал" поступит на вооружение к 2020 году, при этом она успешно проходит испытания, передает CNBC со ссылкой на источники, знакомые с докладами американской разведки. По данным телеканала, новейшие…
Опубликовано первое изображение европейского истребителя 5-го поколения Опубликовано первое изображение европейского истребителя 5-го поколения Французская авиастроительная компания Dassault Aviation продемонстрировала изображение первого европейского истребителя 5-го поколения. Общий вид новейшей боевой машины показан в завершении видео (смотрите ниже), опубликованного на YouTube. Истребитель пятого поколения, разрабатываемый…
Сергей Исаков: откуда берутся сомнительные «эксперты»? Сергей Исаков: откуда берутся сомнительные «эксперты»? На прошлой неделе либеральный телеканал «Дождь» выпустил репортаж о российских добровольцах, воевавших с террористами в Сирии, ставя перед собой одновременно две цели: дискредитировать их деятельность и прорекламировать ЧОП сомнительного «эксперта»…
Тема дня
Откуда берет свое начало глупость и тупость Америки Откуда берет свое начало глупость и тупость Америки

Казалось бы, за те полтора года, что Дональд Трамп занимает должность президента США весь мир привык...

Фото
Гора "Сахарная голова" - место, которое стоит посетить Гора "Сахарная голова" - место, которое стоит посетить

Гора "Сахарная голова" находится в Рио-де-Жанейро, Бразилия и является одной из двух достопримечател...

Интернет и СМИ
Опрос

Изменилось ли ваше отношение к сборной России за время ЧМ?

Да, игра команды приятно удивила - 61%
Начал(а) верить в победу по ходу чемпионата - 14.1%
Нет, всегда верил(а), что мы можем! - 4.4%
Верил(а), что мы победим в финале - 1.4%
Не интересуюсь футболом - 17.7%

Всего голосов:: 711

 

Анекдот дня

Говорят, на ЧМ-2022 в Катаре за игру рукой будут отрубать ... руку.

Еще »
Самые популярные материалы
Ох, уж этот хитрый Путин. Как Европа всего за месяц влюбилась в Россию Ох, уж этот хитрый Путин. Как Европа всего за месяц влюбилась в Россию
Неожиданное признание: при вступлении в НАТО от Украины останется половина! Неожиданное признание: при вступлении в НАТО от Украины останется половина!
Цена предательства. Про распад СССР под необычным углом зрения Цена предательства. Про распад СССР под необычным углом зрения
Вскоре из России исчезнет вся валюта? Вскоре из России исчезнет вся валюта?
"Россия и Германия: поссорить любой ценой!" - Трамп опять провалил миссию "Россия и Германия: поссорить любой ценой!" - Трамп опять провалил миссию
Новости партнеров

 Какие недуги лечат занятия любовью?

 

 

 

 Из «Мисс Америка» исключили дефиле в купальниках

  

 

 В Англии найден клад стоимостью 1 миллион фунтов

  

 

 6 самых странных фактов, которые не укладываются в голове

 

 

 Эксперты назвали самую опасную для туристов страну

 

 

Infox.sg
24СМИ
Finam.ru
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.