При крушении военного вертолета в Южной Корее погибли 5 человек

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Происшествие в Южной Корее — на территории расположенной в районе города Пхохан базы военно-морских сил разбился вертолет, в результате чего погибло пять человек.

Еще один член экипажа военного вертолета MUH-1 получил травмы и был экстренно госпитализирован. По данным локальных средств массовой информации, трагедия случилась при проведении тренировочного полета, который был организован для того, чтобы проверить вертолет после ремонта.

В какой-то момент вертолет загорелся и рухнул на взлетно-посадочную полосу военной базы с десятиметровой высоты, унеся жизни пятерых человек. Причины случившегося выясняются в данный момент — на месте крушения вертолета MUH-1 работают многочисленные эксперты.