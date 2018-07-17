При крушении военного вертолета в Южной Корее погибли 5 человек

Происшествие в Южной Корее — на территории расположенной в районе города Пхохан базы военно-морских сил разбился вертолет, в результате чего погибло пять человек.
Еще один член экипажа военного вертолета MUH-1 получил травмы и был экстренно госпитализирован. По данным локальных средств массовой информации, трагедия случилась при проведении тренировочного полета, который был организован для того, чтобы проверить вертолет после ремонта.
В какой-то момент вертолет загорелся и рухнул на взлетно-посадочную полосу военной базы с десятиметровой высоты, унеся жизни пятерых человек. Причины случившегося выясняются в данный момент — на месте крушения вертолета MUH-1 работают многочисленные эксперты.
Казалось бы, за те полтора года, что Дональд Трамп занимает должность президента США весь мир привык...
Гора "Сахарная голова" находится в Рио-де-Жанейро, Бразилия и является одной из двух достопримечател...
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.