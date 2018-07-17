Вторник 17 июля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Происшествия» При крушении военного вертолета в Южной Корее погибли 5 человек

При крушении военного вертолета в Южной Корее погибли 5 человек

Вторник, 17 Июля 2018 14:50
При крушении военного вертолета в Южной Корее погибли 5 человек Фото из открытых источников

Происшествие в Южной Корее — на территории расположенной в районе города Пхохан базы военно-морских сил разбился вертолет, в результате чего погибло пять человек.

 

Еще один член экипажа военного вертолета MUH-1 получил травмы и был экстренно госпитализирован. По данным локальных средств массовой информации, трагедия случилась при проведении тренировочного полета, который был организован для того, чтобы проверить вертолет после ремонта.

 

В какой-то момент вертолет загорелся и рухнул на взлетно-посадочную полосу военной базы с десятиметровой высоты, унеся жизни пятерых человек. Причины случившегося выясняются в данный момент — на месте крушения вертолета MUH-1 работают многочисленные эксперты.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости Вертолет
Главное за сутки
Госдума приняла проект о создании военных учебных центров при вузах Госдума приняла проект о создании военных учебных центров при вузах Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект об унификации структур по военной подготовке в вузах. После внесения инициативы 5 июня некоторые СМИ выступили с утверждениями,…
Бывшего главного следователя Москвы Александра Дрыманова задержала ФСБ Бывшего главного следователя Москвы Александра Дрыманова задержала ФСБ Сотрудники ФСБ России задержали по делу о коррупции бывшего начальника Главного следственного управления СК РФ по Москве Александра Дрыманова. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. "Дрыманов задержан, с ним…
Встреча в Хельсинки: О чем договорились Путин и Трамп Встреча в Хельсинки: О чем договорились Путин и Трамп До встречи в Хельсинки президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп пересекались лишь дважды — в рамках саммита Группы 20 в Гамбурге (июль 2017 года) и на полях…
Читайте также
Очевидцы ДТП сделали селфи с жертвами аварии, пока те умирали в ожидании помощи Очевидцы ДТП сделали селфи с жертвами аварии, пока те умирали в ожидании помощи Резонансный случай в Индии — очевидцы дорожно-транспортного происшествия сделали селфи с умирающими жертвами аварии, вместо того, чтобы оказать им помощь. По данным издания The Sun, в ДТП попали водитель и…
Женщина обвинила любовника в изнасиловании, чтобы скрыть от мужа измену Женщина обвинила любовника в изнасиловании, чтобы скрыть от мужа измену Жительницу Саратовской области приговорили к шести месяцам лишения свободы условно за заведомо ложное обвинение в изнасиловании, которое она предъявила своему любовнику, чтобы скрыть от мужа факт измены. "Обвинив 54-летнего мужчину…
Принципиальный японец поставил на уши полицию из-за украденных 100 рублей Принципиальный японец поставил на уши полицию из-за украденных 100 рублей "Ну кто будет обращаться в полицию из-за какой-то сотни рублей?" — подумал человек, похитивший у прилетевшего в Москву японского болельщика 100 рублей, и ошибся. Японец попался принципиальный, поэтому столичные правоохранители,…
Тема дня
Откуда берет свое начало глупость и тупость Америки Откуда берет свое начало глупость и тупость Америки

Казалось бы, за те полтора года, что Дональд Трамп занимает должность президента США весь мир привык...

Фото
Гора "Сахарная голова" - место, которое стоит посетить Гора "Сахарная голова" - место, которое стоит посетить

Гора "Сахарная голова" находится в Рио-де-Жанейро, Бразилия и является одной из двух достопримечател...

Интернет и СМИ
Самые популярные материалы
Неожиданное признание: при вступлении в НАТО от Украины останется половина! Неожиданное признание: при вступлении в НАТО от Украины останется половина!
Цена предательства. Про распад СССР под необычным углом зрения Цена предательства. Про распад СССР под необычным углом зрения
"Россия и Германия: поссорить любой ценой!" - Трамп опять провалил миссию "Россия и Германия: поссорить любой ценой!" - Трамп опять провалил миссию
«Пенсионная реформа» в России может привести к коллапсу всей политической системы «Пенсионная реформа» в России может привести к коллапсу всей политической системы
Горбатого могила исправит, или чего добилась Украина Горбатого могила исправит, или чего добилась Украина
Новости партнеров

 Какие недуги лечат занятия любовью?

 

 

 

 Из «Мисс Америка» исключили дефиле в купальниках

  

 

 В Англии найден клад стоимостью 1 миллион фунтов

  

 

 6 самых странных фактов, которые не укладываются в голове

 

 

 Эксперты назвали самую опасную для туристов страну

 

 

Infox.sg
24СМИ
Finam.ru
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.