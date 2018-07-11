На юго-западе Польши разбился вертолет, есть погибшие

Авиационное происшествие в Польше — на юго-западе страны разбился вертолет, на борту которого было два человека. По данным локальной радиостанции RMF FM, выживших в авиакатастрофе нет.
Точные сведения о модели и принадлежности разбившегося в Польше вертолета пока не поступили, однако известно, что инцидент произошел на территории Опольского воеводства — воздушное судно, по словам очевидцев крушения, упало в поле рядом с автомобильной дорогой.
"Информация все еще уточняется, но уже сейчас достоверно известно о гибели двух человек — их смерть подтвердили спасатели, прибывшие на место авиакатастрофы. Причины падения вертолета выясняются в данный момент", — пишут польские средства массовой информации.
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