Жители Индии линчевали четверых мужчин, раздававших детям конфеты

Фото из открытых источников

Что-то жуткое произошло в Индии, где в районе города Орад толпа линчевала нескольких мужчин, путешествовавших на машине и в какой-то момент решивших угостить местных детей конфетами.

По данным издания Indian Express, на четверых мужчин, среди которых был гражданин Катара, набросились не менее тридцати человек — нападавшие решили, что путешественники, раздававшие детям конфеты, решили похитить несовершеннолетних. Атакованные мужчины почувствовали угрозу и пытались уехать, однако местные жители, распространившие их фото в WhatsApp, перегородили дорогу при помощи дерева и жестоко избили путешественников.

По итогам инцидента один из атакованных скончался на месте, а трое других госпитализированы в тяжелейшем состоянии. Полиция, тем временем, задержала около тридцати участвовавших в избиении граждан.