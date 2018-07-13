Очевидцы ДТП сделали селфи с жертвами аварии, пока те умирали в ожидании помощи

Фото из открытых источников

Резонансный случай в Индии — очевидцы дорожно-транспортного происшествия сделали селфи с умирающими жертвами аварии, вместо того, чтобы оказать им помощь.

По данным издания The Sun, в ДТП попали водитель и два пассажира мотоцикла, который столкнулся с пассажирским автобусом на трассе в Раджастхан. Один из пострадавших скончался мгновенно, а двое других корчились от боли, пока толпа зевак, собравшаяся вокруг, фотографировалась на их фоне.

Скорая помощь, оказавшаяся на месте ДТП через полчаса после аварии, застала двоих пострадавших еще живыми, однако спасти их не удалось — врачи говорят, что если бы сигнал в скорую поступил немного раньше, мужчины могли бы остаться живы. Инцидент, как отмечают СМИ, вызвал широкий общественный резонанс.