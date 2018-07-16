Из зоопарка в Чехии сбежали два тигра и лев

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Чрезвычайное происшествие в Чехии — из частного зверинца, расположенного в одном из сел на северо-востоке страны, сбежали два тигра и лев. Ситуация, по словам правоохранителей, довольно серьезная — местных жителей даже попросили не покидать свои дома без особой необходимости.

"Мы пока что не знаем, что конкретно случилось в зоопарке в сете Штит, но известно точно, что оттуда сбежали опасные хищники — один лев и два тигра. В операции по поиску животных участвуют восемь нарядов полиции и вертолет, однако никаких успехов пока что нет — предполагается, что звери могли покинуть район поиска и оказаться на территории одного из соседних населенных пунктов", — говорит Ива Кормошова, представитель чешской полиции.

Сотрудники зоопарка, из которого сбежали звери, отказались комментировать ситуацию, так что полной картины событий у СМИ пока что нет.