Моравский карст - невероятная пещера в Чехии

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Моравский карст или Моравский крас - это самая красивая и известная сеть карстовых пещер в Центральной Европе. Находится она в 30 км. к северу от города Брно. Моравский карст, без сомнения, является природным чудом Чешской Республики.

Моравский крас расположен на территории заповедника площадью 92 км2. Здесь создана вся инфраструктура для приятного посещения пещер, включая отличные условия для пожилых людей и инвалидов.

Всего на территории заповедника находятся 1100 пещер, но открыты из них только 5:

Пунквенные пещеры (Punkevni jeskyne) ведут ко дну знаменитой пропасти Мацоха по подземной реке;

Пещера Бальцарка (Jeskyne Balcarka) богата разнообразным карстовым убранством;

Катержинская пещера (Katerinska jeskyne) состоит из сталагмитов достигающих высоты 4 метра;

Столбско-шошувские пещеры (Sloupsko-sosuvske jeskyne) состоят из огромных туннелей и пропастей;

Пещера Выпустек (Jeskyne Vypustek) – бывший засекреченный военный объект.

Главной достопримечательностью Моравского карста является пропасть Мацоха, которая имеет глубину 138 метров. Это делает её самой глубокой в Центральной Европе. Пропасть Мацоха имеет свою страшную легенду. По ней, злая мачеха хотела заполучить все наследство, ради чего ей надо было избавиться от пасынка. Она отвела его в темный лес и сбросила в пропасть. Но угрызения совести не дали ей спокойно жить и она также спрыгнула в ту самую пропасть. Рассмотреть пропасть Мацоха можно двумя способами: сверху и снизу. Сверху расположены 2 смотровых мостика, а внизу вы можете прокатиться на лодках по подземной реке, которая плавает по Пунквенным пещерам.

Пунквенные пещеры - это самые популярные среди туристов пещеры Моравского краса. Экскурсия по пещерам делится на две части: "сухую" и "мокрую". "Сухая" часть подразумевает хождение по специально выложенным дорожкам, посещение трех больших пещер (соборов) и сухой части пропасти Мацоха. На "мокрой" части экскурсии вас посадят в лодки и повезут по трем подземным озерам до самой красивый пещеры Моравского краса - Массарикового собора. Пунквенные пещеры открыты для посещения на протяжении всего года.

Пещера Бальцарка представляет из себя сложную систему коридоров, лабиринтов, соборов и пропастей. Она состоит из двух уровней и популярна среди туристов тем, что на её небольшой площади сконцентрировано большое количество разнообразных сталактитов. Пещера открыта в летние месяцы каждый день, осенью и весной все дни, кроме вторника и воскресенья, а зимой закрыта.

Катержинская пещера примечательна своими сталагмитами достигающими высоты 4 метра. Вход в пещеру ведет через готический портал, после которого вы попадаете в главный собор - самый большой подземный собор в Чехии. Также, Катержинская пещера отличается своей превосходной акустикой, благодаря чему в ее стенах несколько раз в год проводят музыкальные концерты. Пещера открыта в летние месяцы каждый день, осенью и весной все дни, кроме вторника и воскресенья, а зимой закрыта.

Столбско-шошувские пещеры представляют из себя обширный комплекс переходов, домов и огромных подземных пропастей, расположенных на двух уровнях. Этот пещерный комплекс является самым протяженным в Чехии. Пещеры открыты в течение всего года, зимой выходной - Понедельник.

Пещера Выпустек - это бывший закрытый военный объект Моравского карста. В 1960-х годах здесь было обустроено бомбоубежище в котором могли укрыться 250 военных командиров и аналитиков, способных командовать 50000 армией Моравии. Позже, за ненадобностью, её решили использовать как и другие пещеры для туризма. Во время подготовки к открытию, в ней были найдены останки животных возрастом более 10000 лет. В основном это были останки пещерных медведей и львов.

С 2010 года в пещере представлена постоянная экспозиция: "Использование пещер человеком". Здесь посетители могут узнать, как человек рационально на протяжении 15000 лет использовал пещерные блага. Пещера открыта в летние месяцы каждый день, осенью и весной все дни, кроме вторника и воскресенья, а зимой закрыта.

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