Вторник 26 июня 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Статьи» Планета Земля» Климат» Моравский карст - невероятная пещера в Чехии

Моравский карст - невероятная пещера в Чехии

Вторник, 26 Июня 2018 07:30
Моравский карст - невероятная пещера в Чехии Фото из открытых источников

Моравский карст или Моравский крас - это самая красивая и известная сеть карстовых пещер в Центральной Европе. Находится она в 30 км. к северу от города Брно. Моравский карст, без сомнения, является природным чудом Чешской Республики.

 

Моравский крас расположен на территории заповедника площадью 92 км2. Здесь создана вся инфраструктура для приятного посещения пещер, включая отличные условия для пожилых людей и инвалидов.

 

Всего на территории заповедника находятся 1100 пещер, но открыты из них только 5:

 

Пунквенные пещеры (Punkevni jeskyne) ведут ко дну знаменитой пропасти Мацоха по подземной реке; 

Пещера Бальцарка (Jeskyne Balcarka) богата разнообразным карстовым убранством; 

Катержинская пещера (Katerinska jeskyne) состоит из сталагмитов достигающих высоты 4 метра; 

Столбско-шошувские пещеры (Sloupsko-sosuvske jeskyne) состоят из огромных туннелей и пропастей; 

Пещера Выпустек (Jeskyne Vypustek) – бывший засекреченный военный объект. 

 

 

Главной достопримечательностью Моравского карста является пропасть Мацоха, которая имеет глубину 138 метров. Это делает её самой глубокой в Центральной Европе. Пропасть Мацоха имеет свою страшную легенду. По ней, злая мачеха хотела заполучить все наследство, ради чего ей надо было избавиться от пасынка. Она отвела его в темный лес и сбросила в пропасть. Но угрызения совести не дали ей спокойно жить и она также спрыгнула в ту самую пропасть. Рассмотреть пропасть Мацоха можно двумя способами: сверху и снизу. Сверху расположены 2 смотровых мостика, а внизу вы можете прокатиться на лодках по подземной реке, которая плавает по Пунквенным пещерам.

 

 

Пунквенные пещеры - это самые популярные среди туристов пещеры Моравского краса. Экскурсия по пещерам делится на две части: "сухую" и "мокрую". "Сухая" часть подразумевает хождение по специально выложенным дорожкам, посещение трех больших пещер (соборов) и сухой части пропасти Мацоха. На "мокрой" части экскурсии вас посадят в лодки и повезут по трем подземным озерам до самой красивый пещеры Моравского краса - Массарикового собора. Пунквенные пещеры открыты для посещения на протяжении всего года.

 

 

Пещера Бальцарка представляет из себя сложную систему коридоров, лабиринтов, соборов и пропастей. Она состоит из двух уровней и популярна среди туристов тем, что на её небольшой площади сконцентрировано большое количество разнообразных сталактитов. Пещера открыта в летние месяцы каждый день, осенью и весной все дни, кроме вторника и воскресенья, а зимой закрыта.

 

 

Катержинская пещера примечательна своими сталагмитами достигающими высоты 4 метра. Вход в пещеру ведет через готический портал, после которого вы попадаете в главный собор - самый большой подземный собор в Чехии. Также, Катержинская пещера отличается своей превосходной акустикой, благодаря чему в ее стенах несколько раз в год проводят музыкальные концерты. Пещера открыта в летние месяцы каждый день, осенью и весной все дни, кроме вторника и воскресенья, а зимой закрыта.

 

 

Столбско-шошувские пещеры представляют из себя обширный комплекс переходов, домов и огромных подземных пропастей, расположенных на двух уровнях. Этот пещерный комплекс является самым протяженным в Чехии. Пещеры открыты в течение всего года, зимой выходной - Понедельник.

 

Пещера Выпустек - это бывший закрытый военный объект Моравского карста. В 1960-х годах здесь было обустроено бомбоубежище в котором могли укрыться 250 военных командиров и аналитиков, способных командовать 50000 армией Моравии. Позже, за ненадобностью, её решили использовать как и другие пещеры для туризма. Во время подготовки к открытию, в ней были найдены останки животных возрастом более 10000 лет. В основном это были останки пещерных медведей и львов. 

 

С 2010 года в пещере представлена постоянная экспозиция: "Использование пещер человеком". Здесь посетители могут узнать, как человек рационально на протяжении 15000 лет использовал пещерные блага. Пещера открыта в летние месяцы каждый день, осенью и весной все дни, кроме вторника и воскресенья, а зимой закрыта.

 

Источник

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Климат   Теги Пещера Чехия
Главное за сутки
Депутат бундестага назвал потери Германии из-за антироссийских санкций‍ Депутат бундестага назвал потери Германии из-за антироссийских санкций‍ Германия ежемесячно теряет 618 миллионов евро из-за антироссийских санкций, заявил депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Маркус Фронмайер в интервью газете "Известия". По словам политика, на Берлин приходится 40…
Силуанов спрогнозировал рост средней пенсии до 20 тысяч рублей‍ Силуанов спрогнозировал рост средней пенсии до 20 тысяч рублей‍ Средняя пенсия в России к 2024 году значительно увеличится, заявил министр финансов Антон Силуанов, передают РИА Новости. "В целом мы говорим о необходимости достижения уровня пенсий за период до 2024…
Избирком Турции объявил о победе Эрдогана на выборах‍ Избирком Турции объявил о победе Эрдогана на выборах‍ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал на президентских выборах абсолютное большинство голосов. Об этом заявил в понедельник глава Высшей избирательной комиссии (ЦИК) Сади Гювен, передает ТАСС. Гювен также заявил, что…

Читайте также
Водопад Бигар или еще одна причина посетить Румынию Водопад Бигар или еще одна причина посетить Румынию В заповеднике на юго-западе Румынии, между городами Анина и Решица, находится один из самых любопытных водопадов в мире - Бигар. Хотя он и не впечатляет своим размером или бурными потоками,…
Тристан-да-Кунья - самое отдаленное населенное место в мире Тристан-да-Кунья - самое отдаленное населенное место в мире Расположенный в 2161 км от острова Святой Елены и в 2816 км от ближайшего материка мыса Доброй Надежды в ЮАР, вулканический пик острова Тристан-да-Кунья поднимается из океана, увенчанный почти постоянной…
Самый высокий вертикальный склон в мире: Гора Тор Самый высокий вертикальный склон в мире: Гора Тор Гора Тор, или официально Пик Тор, расположенная в национальном парке Ауйюиттук (Auyuittuq) на острове Баффин, Канада, является гранитным пиком, признанным самым высоким вертикальным склоном в мире. Его высота составляет 1250…
Невероятный тоннель глициний в саду цветов Кавати Фудзи Невероятный тоннель глициний в саду цветов Кавати Фудзи Тоннель глициний находится в саду цветов Кавати Фудзи, расположенном в японском городе Китакюсю Фукуока и является одной из главных достопримечательностей города. Глициния, или Вистерия - это одно из самых популярных…
Фото
Водопад Бигар или еще одна причина посетить Румынию Водопад Бигар или еще одна причина посетить Румынию

В заповеднике на юго-западе Румынии, между городами Анина и Решица, находится один из самых любопытн...

Видео

 

ЧМ-2018: Россия Египет. Самые важные моменты

Опрос

Кого вы считаете фаворитом ЧМ по футболу?

 

Анекдот дня

Похоже, скоро на АЗС, чтобы скрыть подорожание, начнут писать цену за 0,95 или 0,9 литра бензина.

Еще »
Самые популярные материалы
Политический конфликт в Германии приобретает серьезные масштабы Политический конфликт в Германии приобретает серьезные масштабы
Какую ловушку приготовили США для России в Сирии? Какую ловушку приготовили США для России в Сирии?
США готовятся к третьей мировой войне? США готовятся к третьей мировой войне?
Окончательный конец дружбе между Россией и Украиной Окончательный конец дружбе между Россией и Украиной
Ученые рассказали о неожиданной пользе брака Ученые рассказали о неожиданной пользе брака
Новости партнеров

 Какие недуги лечат занятия любовью?

 

 

 

 Из «Мисс Америка» исключили дефиле в купальниках

  

 

 В Англии найден клад стоимостью 1 миллион фунтов

  

 

 6 самых странных фактов, которые не укладываются в голове

 

 

 Покупателей новых автомобилей в России ждут серьезные проблемы

 

 

Infox.sg
24СМИ
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.