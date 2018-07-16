На Камчатке медведь хотел "купить" себе машину у автолюбителей

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Неизвестно, в чем заключались истинные мотивы камчатского медведя, настойчиво пытавшегося проникнуть в салон припаркованного автомобиля, но канал РЕН-ТВ, поделившийся видеозаписью инцидента (смотрите видео ниже), предположил, что косолапый пытался приобрести себе машину. И выбрал для этого транспортное средство, которое не продается.

Удивительно, но случай, судя по всему, не единичный — в конце видеозаписи все тот же (предположительно) медведь нападает на еще один автомобиль, и делает примерно то же.

Что делает медведь? Ну, это надо видеть, но если попытаться описать действо словами, то медведь проверяет, выдержит ли подвеска машины его довольно внушительный вес. В общем, жизнь в России, а особенно на Камчатке — это, как видим, не сахар.