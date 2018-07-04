В США медведь воспользовался джакузи и выпил коктейль местного жителя

"Я отлично провел время и при случае обязательно зайду еще", — сказал бы, если бы умел говорить, медведь, который проник на задний двор жителя Калифорнии, выпил коктейль "Маргарита" и искупался в джакузи.
Действо, как сообщает издание The Sacramento Bee, было запечатлено на видео — смотрите ролик ниже. Калифорнийские медведи, как видим, знают толк в качественном отдыхе.
"Я услышал какие-то странные звуки — треск веток и шуршание, но как-то даже не придал этому серьезного значения. Но потом звуки стали очень уж громкими, поэтому я решил посмотреть, что же происходит у меня на заднем дворе. А там медведь. И не просто медведь, а медведь, который умеет хорошо проводить время — я был так впечатлен его купанием в джакузи, что даже сбегал в дом за камерой и снял все это на видео!", — рассказывает американец по имени Марк Хоф, чей дом был выбран медведем в качестве места отдыха.
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