В Кемерово женщина из ревности убила мужа ударом ножа в сердце‍

Ревнивая жительница Кемерово, убившая своего супруга кухонным ножом, предстанет перед судом — сообщают официальные представители регионального следственного управления Следственного комитета Российской Федерации.
По данным сотрудников СК РФ, убийство произошло после продолжительного новогоднего застолья — супруги отмечали праздник вместе с совместными знакомыми, однако в какой-то момент что-то пошло нет.
"Сорокатрехлетняя обвиняемая, в момент совершения преступления находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, не стала разбираться в причинах вспыхнувшего на фоне ревности конфликта, а взяла нож и с первого же удара нанесла своему мужу несовместимую с жизнью травму. Пятидесятичетырехлетний мужчина скончался до приезда скорой помощи", — комментируют инцидент в СК.
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