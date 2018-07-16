В Кемерово женщина из ревности убила мужа ударом ножа в сердце‍

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Ревнивая жительница Кемерово, убившая своего супруга кухонным ножом, предстанет перед судом — сообщают официальные представители регионального следственного управления Следственного комитета Российской Федерации.

По данным сотрудников СК РФ, убийство произошло после продолжительного новогоднего застолья — супруги отмечали праздник вместе с совместными знакомыми, однако в какой-то момент что-то пошло нет.

"Сорокатрехлетняя обвиняемая, в момент совершения преступления находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, не стала разбираться в причинах вспыхнувшего на фоне ревности конфликта, а взяла нож и с первого же удара нанесла своему мужу несовместимую с жизнью травму. Пятидесятичетырехлетний мужчина скончался до приезда скорой помощи", — комментируют инцидент в СК.