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Дорожные рабочие в Кемерове обнаружили неожиданную находку

Среда, 23 Мая 2018 12:35
Дорожные рабочие в Кемерове обнаружили неожиданную находку Фото из открытых источников

Реновация, которой подвергается расположенный в городе Кемерово Советский проспект, преподнесла неожиданный сюрприз — рабочие, выполняющие замену системы ливневой канализации, обнаружили под толстым слоем асфальта остатки старой деревянной мостовой.

 

По данным информационного ресурса inforeactor.ru, деревянная мостовая, о которой идет речь, существовала в Кемерово в середине тридцатых годов прошлого столетия.

 

Сейчас, спустя восемьдесят с лишним лет, обнаруженный в Кемерово образец устаревшей технологии представляет собой определенную ценность — говорят археологи, уже обратившие внимание на находку строителей. Дальнейшая судьба брусчатки, впрочем, остается неизвестной — то есть, городские власти пока что не решили, что делать с неожиданной находкой.

 

Работы по реновации проспекта, тем временем, идут полным ходом — коммунальщики меняют старые ливневые трубы на современные, изготовленные из высокопрочного материала, который прослужит (предположительно) не менее ста лет. Сам проспект, при этом, будет укреплен при помощи инновационной технологии геосетки, которая позволит исключить просадки грунта.

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Колесников Андрей Опубликовано в Вне политики   Теги Новости Кемерово
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