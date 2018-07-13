Принципиальный японец поставил на уши полицию из-за украденных 100 рублей

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"Ну кто будет обращаться в полицию из-за какой-то сотни рублей?" — подумал человек, похитивший у прилетевшего в Москву японского болельщика 100 рублей, и ошибся. Японец попался принципиальный, поэтому столичные правоохранители, которые как могли пытались отговорить его от подачи заявления, все-таки инициировали проверку по факту кражи.

По словам 36-летнего Такори Татеши, который прилетел в столицу РФ на ЧМ-2018, 100 рублей у него похитил сосед по хостелу. Сосед просто занял их и исчез, не отдав. Зря. Потому что японец, свято чтящий правило "преступник должен быть наказан", вызвал полицию.

Для того, чтобы составить заявление, Татеши потребовалось четыре часа, но справедливость, как отметил пострадавший, дороже потерянного времени. Теперь московские полицейские ищут человека, который украл у японца 100 рублей.