Пятница 13 июля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Спорт» Как иностранные болельщики оценили ЧМ-2018 и гостеприимство россиян?

Как иностранные болельщики оценили ЧМ-2018 и гостеприимство россиян?

Пятница, 13 Июля 2018 13:04
Как иностранные болельщики оценили ЧМ-2018 и гостеприимство россиян? Фото из открытых источников

Футбольные болельщики из Европы, США и других регионов мира, которые посетили Российскую Федерацию в период проведения Чемпионата мира по футболу, своими собственными глазами увидели, что реальная Россия далека от того демонического образа, который для нее тщательно создают западные пропагандисты.

 

Ощутимое улучшение имиджа России в мире — это, как сообщает информационный ресурс politexpert.net, куда более важное для нашей страны достижение, чем все продемонстрированные на ЧМ-2018 спортивные успехи.

 

"Мы были в шоке от того, что мифы о России, которые непрерывным потоком транслируются у нас дома из экранов телевизоров, оказались полнейшей чушью. За те две недели, которые мы пробыли в России, мы увидели все сами — ваша страна оказала нам чрезвычайно радушный прием, а хорошее отношение, с которым мы столкнулись, не имеет ничего общего со страшилками, популярными в Британии", — рассказывают фанаты из Туманного Альбиона.

 

Для того, чтобы увидеть реальные отзывы иностранных болельщиков о России, вы можете посмотреть прикрепленное ниже видео — для его понимания не обязательно знать иностранные языки, так как видеоряд содержит русские субтитры.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Спорт   Теги Новости ЧМ2018
Главное за сутки
Трамп отказался разрывать связи с Россией из-за инцидентов в Солсбери и Эймсбери Трамп отказался разрывать связи с Россией из-за инцидентов в Солсбери и Эймсбери Президент США Дональд Трамп не собирается разрывать связи с Россией из-за инцидентов с «Новичком» в британских городах Солсбери и Эймсбери. Об этом он заявил в интервью газете The Sun, сообщает …
При взрыве у аэропорта в Каире пострадали 12 человек При взрыве у аэропорта в Каире пострадали 12 человек В результате взрыва резервуара с топливом рядом с Каирским международным аэропортом пострадали 12 человек. Об этом сообщил официальный египетский источник. Всех раненых госпитализировали. Возникший пожар уже потушили, пишет РИА Новости.…
Дональд Трамп лишился 300 тыс подписчиков в Twitter из-за удаления подозрительных аккаунтов Дональд Трамп лишился 300 тыс подписчиков в Twitter из-за удаления подозрительных аккаунтов Из твиттер-аккаунта президента США Дональда Трампа исчезли около 400 тыс. подписчиков, пишет USA Today. По данным издания, количество подписчиков Трампа уменьшилось с 51,4 до 51,1 млн человек. При этом аккаунт…
Читайте также
Роналду признан лучшим игроком матча Португалия—Испания Роналду признан лучшим игроком матча Португалия—Испания Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду признан лучшим футболистом матча группового этапа чемпионата мира-2018 в России с командой Испании, сообщается на официальном сайте ФИФА. Встреча группы В, состоявшаяся в Сочи, завершилась…
Чемпионат мира 2018: Сборная РФ практически обеспечила себе исторический выход из группы Чемпионат мира 2018: Сборная РФ практически обеспечила себе исторический выход из группы Сборная России по футболу со счетом 3:1 обыграла команду Египта в матче второго тура группового этапа чемпионата мира и фактически обеспечила себе выход из группы. Юридически это событие может быть…
Криштиану Роналду попросил болельщиков не мешать ему спать в Саранске‍ Криштиану Роналду попросил болельщиков не мешать ему спать в Саранске‍ «Я тут как бы пытаюсь выспаться перед очередным матчем, а вы шумите и не даете мне сделать это», — как бы сказал при помощи жестов Криштиану Роналду футбольным фанатам из…
Тема дня
«Пенсионная реформа» в России может привести к коллапсу всей политической системы «Пенсионная реформа» в России может привести к коллапсу всей политической системы

В Правительстве и руководстве партии «Единая Россия» не ведают, что творят… против самих себя.   Л...

Фото
Красный пляж Паньцзинь или еще одна причина посетить Китай Красный пляж Паньцзинь или еще одна причина посетить Китай

Каждую осень, пляж, расположенный на реке Ляохэ в заповеднике Шуантай-Хэкоу, Китай, окрашивается в м...

Интернет и СМИ
Опрос

Изменилось ли ваше отношение к сборной России за время ЧМ?

 

Анекдот дня

Когда я был маленьким, я думал, почему взрослые никак не наведут порядок в экономике и не помирятся с соседними странами.

Когда я вырос, я понял, что нет никаких взрослых.

Еще »
Самые популярные материалы
Ох, уж этот хитрый Путин. Как Европа всего за месяц влюбилась в Россию Ох, уж этот хитрый Путин. Как Европа всего за месяц влюбилась в Россию
Неожиданное признание: при вступлении в НАТО от Украины останется половина! Неожиданное признание: при вступлении в НАТО от Украины останется половина!
Вскоре из России исчезнет вся валюта? Вскоре из России исчезнет вся валюта?
В Европе открывается новый фронт войны с исламизмом В Европе открывается новый фронт войны с исламизмом
"Россия и Германия: поссорить любой ценой!" - Трамп опять провалил миссию "Россия и Германия: поссорить любой ценой!" - Трамп опять провалил миссию
Новости партнеров

 Какие недуги лечат занятия любовью?

 

 

 

 Из «Мисс Америка» исключили дефиле в купальниках

  

 

 В Англии найден клад стоимостью 1 миллион фунтов

  

 

 6 самых странных фактов, которые не укладываются в голове

 

 

 Покупателей новых автомобилей в России ждут серьезные проблемы

 

 

Infox.sg
24СМИ
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.