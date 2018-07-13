Как иностранные болельщики оценили ЧМ-2018 и гостеприимство россиян?

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Футбольные болельщики из Европы, США и других регионов мира, которые посетили Российскую Федерацию в период проведения Чемпионата мира по футболу, своими собственными глазами увидели, что реальная Россия далека от того демонического образа, который для нее тщательно создают западные пропагандисты.

Ощутимое улучшение имиджа России в мире — это, как сообщает информационный ресурс politexpert.net, куда более важное для нашей страны достижение, чем все продемонстрированные на ЧМ-2018 спортивные успехи.

"Мы были в шоке от того, что мифы о России, которые непрерывным потоком транслируются у нас дома из экранов телевизоров, оказались полнейшей чушью. За те две недели, которые мы пробыли в России, мы увидели все сами — ваша страна оказала нам чрезвычайно радушный прием, а хорошее отношение, с которым мы столкнулись, не имеет ничего общего со страшилками, популярными в Британии", — рассказывают фанаты из Туманного Альбиона.

Для того, чтобы увидеть реальные отзывы иностранных болельщиков о России, вы можете посмотреть прикрепленное ниже видео — для его понимания не обязательно знать иностранные языки, так как видеоряд содержит русские субтитры.