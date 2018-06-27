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Apple перенесет производство смартфонов iPhone в Индию

Среда, 27 Июня 2018 13:49
Apple перенесет производство смартфонов iPhone в Индию Фото из открытых источников

Американская технологическая корпорация Apple планирует расширить свои расположенные в Индии производственные мощности, отвечающие за выпуск смартфонов iPhone.

 

По данным издания The Economic Times, купертиновцы уже перенесли в Индию сборку, например, смартфона iPhone 6s. Теперь к этой модели присоединятся и некоторые новые модели "яблочных" смартфонов.

 

Пока что неясно, для каких рынков будут предназначаться смартфоны Apple iPhone, собранные в Индии. По одним данным, речь идет о производстве исключительно для нужд локального рынка, однако по другой информации — "Эппл" будет экспортировать индийские айфоны в другие страны.

 

Ясно наверняка, что производство смартфонов в Индии понизит их себестоимость, что положительно отразится на популярности этих смартфонов на развивающемся индийском рынке. Импорт девайсов в Индию из Китая, как отмечают аналитики, увеличивает их себестоимость на пятнадцать или даже двадцать процентов, так что речь в итоге идет о довольно значительной экономии.

 

В конце прошлого года Apple пыталась добиться отмены пошлин на импорт комплектующих для айфонов из Китая в Индию, но этот план потерпел неудачу, так что расширение индийского производства выглядит вполне логично.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости Apple
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