В Забайкалье более 400 детей эвакуировали из детских лагерей из-за паводка

Продолжительные ливневые дожди, обрушившиеся на Забайкалье, стали причиной эвакуации, которой подвергли отдыхавших в местных лагерях детей. По данным МЧС РФ, из четырех детских лагерей было эвакуировано порядка трех с половиной сотен детей.
Еще восемьдесят детей пришлось эвакуировать из дома ребенка — эвакуированных, как отмечается, временно разместили в краевой детской клинической больнице. Кроме того, из-за паводка была ограничена работа нескольких дошкольных учреждений Забайкальского края.
Паводок в Забайкалье привел к подтоплению семи населенных пунктов. Из-за воды, в частности, пострадали двести сорок три жилых дома, двадцать восемь придомовых территорий и две с половиной тысячи дачных участков.
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