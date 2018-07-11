Избирком Забайкалья нагло препятствует участию «Партии Дела» в выборах

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В Забайкалье грянул громкий скандал. Избирательная комиссия региона с грубым нарушением закона не допускает «Партию Дела» к выборам краевого парламента. В понедельник этой партии было отказано в заверении партийного списка кандидатов. Такую информацию сообщает ИА REGNUM.

Комментируя ситуацию, юрист «Партии Дела» Илья Мигуненко подчеркнул, что она напоминает театр абсурда. Изначально комиссия откровенно затягивала время с приемом документов, после чего стала упирать на то, что якобы партия не проводила тайное голосование при выдвижении списка на общем собрании партийцев. Более того, в понедельник зампредседателя избиркома Пешкова И.А. заявила, что комиссия не получила от партии документов, подтверждающих устранение выявленных недочетов при приеме списка. Однако партия располагает подписанным Пешковой подтверждением о получении соответствующей документации.

По словам секретаря федерального совета «Партии Дела» Алексея Лапушкина, избирком Забайкалья выполняет политический заказ. Партию боятся оппоненты, ведь забайкальцы активно ее поддерживают.