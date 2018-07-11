Избирком Забайкалья нагло препятствует участию «Партии Дела» в выборах

В Забайкалье грянул громкий скандал. Избирательная комиссия региона с грубым нарушением закона не допускает «Партию Дела» к выборам краевого парламента. В понедельник этой партии было отказано в заверении партийного списка кандидатов. Такую информацию сообщает ИА REGNUM.
Комментируя ситуацию, юрист «Партии Дела» Илья Мигуненко подчеркнул, что она напоминает театр абсурда. Изначально комиссия откровенно затягивала время с приемом документов, после чего стала упирать на то, что якобы партия не проводила тайное голосование при выдвижении списка на общем собрании партийцев. Более того, в понедельник зампредседателя избиркома Пешкова И.А. заявила, что комиссия не получила от партии документов, подтверждающих устранение выявленных недочетов при приеме списка. Однако партия располагает подписанным Пешковой подтверждением о получении соответствующей документации.
По словам секретаря федерального совета «Партии Дела» Алексея Лапушкина, избирком Забайкалья выполняет политический заказ. Партию боятся оппоненты, ведь забайкальцы активно ее поддерживают.
Россия, несмотря на чрезвычайно натянутые отношения с властями Украины, готовит законопроект, облегч...
Озеро Натрон - это щелочное соленое озеро, расположенное на севере Танзании в области Аруши. Этот во...
Очень жадный комар закрывает форточку, чтобы другие не залетели.
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.