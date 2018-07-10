Пожилой гражданин Германии устроил дебош около Исаакиевского собора

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Немецкий пенсионер, приехавший в Россию на ЧМ-2018, устроил дебош в Санкт-Петербурге — мужчина пытался проникнуть в Исаакиевский собор с поддельным билетом, а когда его не пустили, стал вести себя неадекватно.

По данным правоохранителей Северной столицы, шестидесятитрехлетний немец кричал что-то непонятное, размахивал руками, и в целом вел себя очень вызывающе, чем, в частности, мешал другим туристам. Охранники Исаакиевского собора не смогли совладать с иностранным нарушителем общественного порядка, поэтому обратились за помощью к полицейским.

Последним удалось успокоить пенсионера и объяснить ему, как принято вести себя в культурных учреждениях Санкт-Петербурга. Чем конкретно было спровоцировано странное поведение мужчины — не сообщается.