Выбранный на ЧМ-2018 арбитр пожизненно отстранен от футбола

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Футбольный арбитр Айден Рэндж Марва из Кении, который должен был работать на ЧМ-2018 в России, был замечен в коррупции, и, соответственно, поплатился за это — кенийца пожизненно отстранили от любой связанной с футболом профессиональной деятельности.

По словам официальных представителей Африканской конфедерации футбола (CAF), Айден Рэндж Марва должен был принимать участие в Чемпионате мира 2018 в качестве помощника главного судьи, однако указывающие на его замешанность в коррупции документальные свидетельства заставили членов CAF пересмотреть свое мнение об арбитре.

В распоряжении у CAF оказались документальные видеоматериалы, на которых видно, как Айден Рэндж Марва получает взятку в размере шести сотен американских долларов во время континентального турнира Африки. Видео, разоблачившее арбитра-взяточника, снял журналист Анас Аремеяв Анас для BBC Africa.

FIFA подготовила сто с лишним арбитров для деятельности в рамках ЧМ-2018, однако некоторых из них в итоге пришлось отстранить — кениец, о котором идет речь, стал не первым арбитром, замешанным в коррупции. Ранее Международная федерация футбола навсегда отстранила от футбола Аль-Мирдаси из Саудовской Аравии, который требовал денег за "помощь" в победе на национальном кубке.