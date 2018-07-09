Отставного капитана из Санкт-Петербурга приговорили к 10 годам за похищение миномета

Капитан ВМФ РФ в отставке Александр Кушнарев, похитивший миномет с Ржевского артиллерийского полигона, а также изготовивший самодельное взрывное устройство и открывший огонь по людям на территории гаражного кооператива на Рябовском шоссе, был приговорен к десяти годам лишения свободы Красногвардейским районным судом Санкт-Петербурга.
Кроме того, бывший военный должен будет выплатить штраф в объеме десяти тысяч рублей. Кушнарев попал во внимание полиции после того, как летом прошлого года начал стрелять в двух военнослужащих, с которыми находился в конфликтных отношениях. Стрельба велась на территории гаражного кооператива, где позже были обнаружены боеприпасы, миномет и СВУ, принадлежащие капитану.
В ходе следствия было установлено, что в феврале 2017-го года Кушнарев похитил с военного склада 82-мм миномет 2Б14, после чего предлагал военным выкупить его обратно, оставляя анонимные записки с соответствующим содержанием.
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