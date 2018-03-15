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Миномет для "последней Надежды"

Четверг, 15 Марта 2018 08:00
Миномет для &quot;последней Надежды&quot; Фото из открытых источников

Украина  с восторгом упивается очередным разоблачением века. Но новости в стране, которая продуцирует фейки с целью привлечения кредитов, – крайне скоропортящийся продукт. Населению так здорово промыли мозги, что в абсолютно пустых извилинах информация живет считанные часы.И требуется новый информповод, чтобы заполнить стерильную пустоту. Не успеешь написать материал, как тебе пишут в каментах – баян! Уже два часа, как весь «Фейсбук» это обсудил. Такая постоянно действующая фабрика «медиа-дерьма» – на самом деле очень удобный способ манипулирования.

 

Все забывают, что было вчера. Не говоря уже о более отдаленных временах. К примеру, кто сейчас помнит избирательную кампанию Юлии Тимошенко в парламент, когда на всех бигбордах «Матькивщины» красовался портрет «нашей Нади»? А голодовку Савченко в «застенках ФСБ», которая оперативно освещалась в сессионном зале? Каждый день специально обученные члены фракции бабушки Тимошенко меняли циферки на большом плакате, висящем над шишкастой головой спикера Парубия: «Савченко голодает … дней». По-моему, дело дошло до трехзначной цифры.

 

А футболки, футболки-то помните с надписью «Фри Надя» на чистом английском языке? Весь парламент щеголял в них. Встречались и украиноязычные варианты. Игорь Мосийчук («Радикальная партия») тогда еще был упитан и не попался на взятке с видеофиксацией. Это сейчас он худой, как тростинка, с красивыми никелированными спицами в руке. В те далекие времена, о которых мало кто из потребителей новостей в стиле «космодром в Австралии», «аспирантура НАТО» и «гиперлуп в Жмеринке» помнит, Мосийчук был упитан, и футболка прикольно обтягивала его бюст четвертого размера. Да… Не только лишь все могут вспомнить, но мало кому это удается. Постоянно сквозь одну стерильную извилину прокачивается гигантский массив фейков, в результате человек становится либо патриотом, либо идиотом. Что, в принципе, одно и то же.

 

Что-то нахлынули никому не нужные воспоминания: вот по стране проходит акция «Погуди за Надю». Ровно в 12.00 все поезда «Укрзализныци» гудят, требуя от Путина немедленно прекратить издеваться над героиней нации. Авто тоже бибикают, Юлия Владимировна пускает трогательную слезу, которая падает на пиджак Сергея Власенко. Как сейчас помню возвращение Савченко: толпа журналистов, человек двести, перепуганное личико Ирины Геращенко, которая сопровождала бывшую пленную. Позднее выяснилось, что Надя так материлась в самолете, что Ирочке, воспитанной в культурных традициях поздней бандеровщины, стало нехорошо. Значение многих слов она понимала лишь приблизительно.

 

Босая Надя в футболке с тризубом ворвалась в толпу медиа-«шелупони», всех раскидала, а с Тимошенко даже не обнялась. Какие планы тогда строили аналитики телеканала «112», вынужденные не бухать до утреннего эфира! Тут тебе и захват власти во фракции Юлии Владимировны, и баллотирование в президенты, и общенациональное признание, толпа фанатов. Целые залы собирала Надюша во время прессух. Сбегались даже городские сумасшедшие. Есть один типа спортсмен, который постоянно ходит по Раде с сотнями медалек, закрепленных на широкой жовто-блакитной ленте через плечо. Услышав мелодичное позвякивание, все разбегаются. Заслуженный чел постоянно просит денег на какие-то фантастические проекты. Наверное, сейчас он уже занимает высокую должность в каком-нибудь кластере. На худой конец, в хабе.

 

Аншлаг и полный успех. Потом вдруг что-то пошло не так. Надя стала делать заявления, которые доставляли острую анальную боль как представителям «Блока панамских патриотов», так и брутально-мордатым «фронтовикам» Авакова–Яценюка. Про прямые переговоры с лидерами ДНР и ЛНР, про то, что «в Донецке тоже люди живут». И вот в один прекрасный момент я проснулся и выяснил: «наша Надя» больше не наша. Она – агент Медведчука–Кремля, засланный в нацию с целью дестабилизации. Не важно чего: то ли курса гривны, то ли ситуации. То-то верховный главнокомандующий с такой опаской вручал Савченко сакральную звезду героини нации. Моментально Надя стала «Гадей» и «троянской кобылой Путина».

 

На протяжении примерно двух лет Савченко была в статусе то ли местной сумасшедшей, то ли вражины. Развязка наступила в марте 2018 года, когда героиню вызвали на допрос в СБУ, а она фактически ударилась в бега. Обвиняют Надю по серьезной статье: организация и подготовка военного переворота с целью физического устранения высшего руководства страны. У Михо, благополучно депортированного в формате «реадмиссии» личной охраной Порошенко в спокойную Европу, была более легкая статья. По ходу именно Савченко должна была стрелять из миномета, который привез из Донецка генерал Рубан.

 

Савченко никогда не блистала особыми интеллектуальными качествами. Ни до плена, ни после. Она бравировала своей прямотой и в результате попала в любовно расставленную Аваковым и Грицаком ловушку. Тупую, как сапог украинского военнослужащего. Тут и переговоры с крутым спецназовцем «Кедром», который служит в Главном управлении разведки МО, о необходимости положить конец коррумпированному режиму Порошенко. И поставка одной партии оружия из ДНР на базу ГУР в Хмельницком. Во время второй поставки, кстати, и спалили Рубана. И поиск двух миллионов долларов для подкупа командира воинской части для того, чтобы вверенное ему подразделение выступило на Киев. Да… Только очень «одаренный» человек мог все принять за чистую монету. Тем не менее, Савченко попалась.

 

Допрос в СБУ – лишь первая часть «балета». Вторая часть – снятие неприкосновенности с Савченко в сессионном зале и лишение ее звания «Героя Украины» и воинского звания. Генеральный прокурор Юра Луценко, вне всякого сомнения, будет крутить на большом экране запись переговоров Нади с заговорщиками. Агенты СБУ «Волк» и «Заяц» расскажут, как Виктор Медведчук финансировал Савченко и Рубана с целью свержения Порошенко.

 

В общем, выбор у Нади сегодня не очень большой. Если она действительно находится в Страсбурге, то должна просить политического убежища. Если вернется, то сядет. Только не в комфортные путинские застенки, а, для начала, в следственный изолятор СБУ в Аскольдовом переулке. За время, прошедшее с ее освобождения из «подвалов ФСБ», население нации уже полностью готово к усвоению новой «сенсации»: Савченко хотела выстрелить в Порошенко из миномета.

Александр Зубченко

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Александр Неукропный Опубликовано в Кризис на Украине   Теги Украина Порошенко Савченко

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