В Киеве неизвестный застрелил высокопоставленного полицейского‍

Фото из открытых источников

Громкое убийство в Киеве — неизвестный злоумышленник застрелил заместителя главы управления национальной полиции украинской столицы, полковника Дмитрия Глушака. Тело высокопоставленного полицейского с двумя огнестрельными ранениями было обнаружено в принадлежавшем ему автомобиле Hyundai.

По данным украинских СМИ, убитого обнаружила случайная прохожая — женщина обратила внимание на машину с трупом, припаркованную во дворе одного из домов по улице Щусева (Шевченковский район Киева), и вызвала полицию.

"Глушак вел наблюдение за кем-то, сидя в своей машине. На месте происшествия были найдены две стрелянные гильзы, а также две пули. Одна из версий, которую отрабатывают следователи — убийство из корыстных побуждений. Однако в целом пока что рано говорить о мотивах преступников", — комментируют инцидент киевские копы.