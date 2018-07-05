Как Киев лично роет себе яму

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Полной неожиданностью для представителей украинских СМИ стала новость о том, что проекты крайне националистической организации «С14» и Всеукраинского объединения «Свобода» Олега Тягнибока получили из государственного бюджета более 1,2 миллиона гривен (2,4 миллиона рублей).

Иными словами, праворадикальные настроения и нацистские проекты, в которых не раз были замешаны представители этих сил, приобрели не только признание, но и официально стали идеологией нынешней украинской власти.

Сотни тысяч на «патриотическое перевоспитание»

Как выяснили журналисты издания «Фраза», конкурсная комиссия по определению проектов национально-патриотического воспитания выделила «С14» на проект «Образовательная ассамблея» и... детский лагерь «Сич-С14» около 500 тысяч гривен (1 миллион рублей). Еще 760 тысяч гривен (1,5 миллиона рублей), получила «Голосіївська криївка» — патриотический фестиваль, с 2015 года проводимый ВО «Свобода» (криївка — подземное укрытие бандеровского УПА по типу блиндажа, — прим. авт.).

Еще 440 тысяч гривен (880 тысяч рублей) получили проекты националистов «Национально-патриотическое воспитание — залог информационной безопасности государства», «Правосознание как фундаментальная основа современного национально-патриотического воспитания», «Всеукраинский дистанционный центр национально-патриотического воспитания», «Популяризация национального исторического наследия путем использования историко-симулятивной забавы Холодный Яр».

Что касается проекта «Голосіївська криївка», то 760 тысяч гривен выделили на фестивали «Батуринфест Шабля», «Донцов фест», «Карпатська Україна» и «Гальчевський фест».

В конкурсной комиссии заявили, что проекты отбирали в соответствии с приоритетами, которые были определены Кабинетом министров Владимира Гройсмана. При отборе победителей конкурса в расчет бралось, насколько представленные проекты «отвечают ценностным ориентирам и индикаторам эффективности, заложенным в стратегию национально-патриотического воспитания в соответствии с указом президента Украины от 2015 года».

Трехдневный молодежный лагерь «Ястреб-2017», организованный в черниговском лесу украинской общественной организацией «Союз ветеранов войны с Россией». Эта общественная организация стала победителем конкурса по определению программ, разработанных институтами гражданского общества, на исполнение которых предоставляется финансовая поддержка из областного бюджета.

Напомним, что 8 июня 2018 года конкурсная комиссия при Министерстве молодежи и спорта Украины выделила 440 тысяч гривен на три мероприятия общественной организации «Образовательная ассамблея», среди основателей которой значится Евгений Карась, а также на детский лагерь «Сич-С14», одним из один из основателей которого является брат лидера «С14» Владимир Карась.

«С14» не первый год принимает участие в открытых конкурсах

По словам лидера националистической организации «С14» Евгения Карася, его организация не получила деньги от государства, а «деньги государством выделяются на проведение открытых мероприятий». Об этом он написал на своей странице в Facebook:

«С14» получила от государства полмиллиона гривен!» Ложь. Не «С14», а три организации. Три проекта — «Образовательная ассамблея», «Национальный центр правозащиты» и только один проект «С14». «Ассамблея» и НЦП не принимают участия в радикальных акциях. [...]

Регистрацией участников и имуществом занимаются подразделения министерства. На наших плечах — организация и проведение самих тренингов. Например, привезти и поселить 50 человек со всей Украины — это будет около половины бюджета. Остальное идет на инвентарь — аренду проектора, колонок, раздаточные блокноты и так далее».

Карась отметил, что «С14» не первый год принимает участие в открытых конкурсах:

«Отдельные проекты, которые выполнило наше движение, были очень успешными и имеют статус ежегодных. На некоторые мероприятия нас приглашают сами чиновники из других министерств. Это не наши мероприятия. Нас просто зовут. Мы знаем, как работать с молодежью. Многих чиновников интересует профилактика наркомании и вредных привычек среди молодежи. И здесь мы одни из лучших».

Также напомним, что в ноябре 2017 года международный ресурс trackingterrorism.org внес организацию «С14» в перечень террористических — наряду с «Аль-Каидой*» и ИГИЛ*.

Кто такие «С14» и почему в МВД не видят нарушения закона

Организация «С14» (или «Сич») — это группа, которая декларирует борьбу против «сепаратизма» в далеких от фронта городах и в столице. Главой организации является Евгений Карась, в прошлом киевский активист, постоянно принимавший участие в пикетах против незаконных застроек. В 2014 году он баллотировался в Киевский городской совет по спискам ВО «Свобода», но с треском проиграл выборы.

Его верный соратник Александр Войтко был журналистом и преподавал в Киево-Могилянской академии. Оба поддерживали Евромайдан, а после начала конфликта вступили в батальон «Киев-2», откуда перешли в батальон «Гарпун» (подразделение специализировалось на разведке и антидиверсионных действиях). Оба также являлись участниками т.н. АТО на Донбассе.

Впоследствии, когда «Гарпун» расформировали и бойцов перевели в полк «Миротворец», они ушли со службы. Как говорят — из-за того, что руководство полка «вытесняло» из него добровольцев.

На гражданке молодчики начали выискивать «симпатиков» России и свободного Донбасса, проводя с ними «воспитательные беседы». Во время одной из таких «бесед» молодчики из «С14» избили мужчину, назвали его «сепаратистом» и передали Службе безопасности Украины. Через несколько часов его отпустили, так как правоохранители не нашли в действиях мужчины никаких признаков преступления

«Мы много общались с людьми на Донбассе. И почувствовали, что ситуация там сложилась так, потому что все время относились толерантно: ну хорошо, вышел кто-то на пророссийский митинг; хорошо, среди них есть россияне; хорошо, они что-то там захватили. А потом стало поздно, — рассказывал Евгений Карась. — Поэтому мы считаем, что это надо пресекать с самого начала. У людей, которые ходят по мирным городам и считают, что Украина — это не государство, здесь должен быть «Русский мир», или сочувствуют боевикам ЛДНР — не просто идеология. Это те, кто уже завтра может начать стрелять и убивать».

В то же время в «С14» настаивают — они никого не бьют, а только занимаются «мелким хулиганством».

«Если человек откровенно выражает антиукраинские взгляды, его, конечно, нельзя калечить или убивать. Однако и молчать об этом нельзя... Поэтому мы считаем, что здесь надо заниматься мелким хулиганством — дать пощечину, останавливать их, не давать им это говорить», — объясняет Евгений Карась.

В комментарии для «ВВС-Украина» глава пресс-службы МВД Украины Артем Шевченко проинформировал, что пока никаких вопросов к «С14» у правоохранителей в связи с «воспитательными беседами» не возникало.

«Хотят проводить воспитательные беседы с «бытовыми сепаратистами» — не вопрос. Но не нарушай закон, не применяй силу, не совершай преступление», — заявил Артем Шевченко.

В «С14» признают, что имеют политические амбиции и, возможно, попытаются зайти в парламент.

«Нашей идеологией является украинский национализм, но много внимания уделяем социальной деятельности», — говорит Евгений Карась.

В то же время радикалы «С14» публично отрицают связи с неонацистскими идеями — говорят, что цифра «14» в названии появилась потому, что «Сич» была создана 14 октября, а не из-за связи с известным закодированным приветствием праворадикальных националистических движений «14/88».

* Деятельность организации запрещена в России решением Верховного суда

Олег Пономарёв