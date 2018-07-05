В Омске бывшая санитарка морга зарезала знакомого на свидании

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Романтический вечер, участниками которого были мужчина и женщина из Омска, стал развиваться по какому-то не очень, мягко говоря, романтическому сценарию, когда сорокапятилетняя женщина, только что познакомившаяся со своим кавалером, ударила его ножом.

"Убийца познакомилась со своей будущей жертвой в магазине — мужчина предложил ей совместное распитие спиртных напитков, однако в процессе начал вести себя неподобающим, по ее мнению, образом, а именно — склонять женщину к интиму", — рассказывают омские полицейские.

Столь бесцеремонное поведение было интерпретировано женщиной своеобразно — она взяла нож и нанесла мужчине несколько фатальных ударов. В настоящий момент подозреваемую в убийстве задержали — ею оказалась ранее несудимая экс-сотрудница морга.