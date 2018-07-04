Пьяная омичка "расплатилась" с таксистом интимом и обвинила его в изнасиловании

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Омские правоохранители столкнулись с довольно непростым делом, в центре которого — тридцатисемилетняя местная жительница, которую не то изнасиловали, не то подвезли на такси домой и взяли за это оплату альтернативным способом.

"Меня изнасиловали в лифте, а потом еще и украли телефон!", — заявила сама потерпевшая, обратившись в полицию. Однако проведенное полицейскими расследование показало, что не все так просто.

"Насильник", на след которого вышли сыщики, оказался таксистом и представил ситуацию в ином свете. Женщина, которая, по его словам, находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения, сама предложила интим в качестве способа оплаты поездки. А куда делся ее телефон — таксист вообще понятия не имеет. Показания таксиста подтверждаются тем фактом, что на теле омички нет никаких следов принудительного полового акта.