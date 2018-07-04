Мужчина наговорил 20 часов по SIM-карте, упавшей с аиста

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SIM-карта, которую экологи из Польши вставили в специальный трекер для отслеживания перемещений, который надели на перелетного аиста, попала в руки к некоему жителю Судана, который с ее помощью наговорил по телефону 20 часов.

И все бы ничего, но согласно международному тарифу, в условиях которого работала симка, эти 20 часов обойдутся польским экологам в 10 тысяч злотых. Это, если что, 2.7 тысячи американских долларов.

"Нашего перелетного аиста по кличке Кайка судя по всему ограбил какой-то суданец. То есть, SIM-карта, которая была в трекере птицы, каким-то непостижимым образом оказалась в руках у неизвестного жителя Судана, наговорившего по ней на внушительную сумму", — жалуются представители команды экологов EcoLogic.