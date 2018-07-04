Кто или что поможет разморозить диалог между Россией и Польшей?

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Польская пресса обратила внимание на интервью легенды непримиримой антикоммунистической оппозиции Корнеля Моравецкого российскому СМИ. Напомним, что, помимо заслуг в прошлом, Моравецкий остается действующим политиком, он депутат Сейма Польши, и, что немаловажно, его сын, Матеуш Моравецкий с декабря прошлого года возглавляет польское правительство.

Моравецкий-старший наговорил многое. Но вот что выделила влиятельная варшавская газета Rzeczpospolita.

«В интервью с отцом премьер-министра Польши агентство в первую очередь спрашивает об ухудшающихся польско-российских отношениях, — пишет издание. — Корнель Моравецкий уверенно говорит, что он очень обеспокоен тем, что «как польское правительство, так и польские СМИ и польские элиты в значительной степени настраивают поляков против россиян».

То же самое, по словам Моравецкого, делает российское правительство, что, по его мнению, «оскорбительно для наших двух великих народов». Он подчеркнул, что в интересах Польши и России, в интересах Европы и даже всего мира будет улучшение отношений между Варшавой и Москвой, хотя «я не знаю, как это сделать, но мне кажется, что каждый шаг, каждый жест имеет важное значение». Моравецкий-старший говорит:

«России нужна Европа в стратегической перспективе, а Европе нужна Россия… Виражи судьбы отдалили нас, но у нас те же корни, мы исходим из христианской цивилизации».

Он всегда относился к россиянам с большим уважением за их героизм во время войны, ведь «правда заключается в том, что Россия оккупировала нас после Второй мировой войны, но немцы просто хотели нас уничтожить». Отец премьера не знает, как нужно восстанавливать польско-российские отношения, но ему «кажется, что каждый шаг, каждый жест имеет важное значение». И поэтому он выражает сожаление, что его сын, премьер-министр, не отправил поздравительную телеграмму победившему на выборах президенту России Владимиру Путину. А также сожалеет о том, что Матеуш Моравецкий в своей первой речи в качестве главы правительства не упомянул о сотрудничестве с Москвой.

Что касается последнего, возможно, это и к лучшему. «Российский вопрос» для польских политиков и медиа сегодня такой же горячий, как только-только вынутая из костра картошка, что и для президента США Дональда Трампа. Даже если ныне правящая партия «Право и Справедливость» (PiS) и сделала бы сегодня самые робкие и самые осторожные шаги навстречу России, это вызвало бы не только бурную реакцию оппозиции и обвинение в «московизации» Польши. В рядах PiS есть группы, одни из которых, делая бизнес на Украине, требуют стоять насмерть против Москвы, а другие со времен Смоленской катастрофы не могут выйти из парадигмы противостояния и холодной войны. Поэтому когда Моравецкий-младший не упоминает Россию, он делает задел на будущее, в котором — при определенных обстоятельствах — ему хотя бы можно будет написать новую историю отношений с чистого листа.

Следует также сказать, что правый польский лагерь во главе с «Правом и Справедливостью» вовсе не обречен постоянно иметь плохие отношения с Москвой. Диалог возможен, но сперва нужно просто начать говорить, чтобы, по образному выражению советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, «мы согласились в том, что не согласны».

В уже упомянутом интервью Корнеля Моравецкого российскому агентству есть и такие слова: «Многие наши друзья и партнеры понимают важность России в мире и необходимость налаживать с ней отношения. Я знаю, что планируется встреча президента США Трампа с президентом России Путиным, и удивляюсь, почему президент Трамп может встречаться с президентом Путиным, а президент Анджей Дуда даже не пытался договориться об этом с российским президентом. Это меня удивляет».

Тут, конечно, нужно говорить, скорее, о встрече российского президента с председателем PiS Ярославом Качиньским, но пригласить Путина в Варшаву, безусловно, может только Дуда.

Польские политологи, с которыми автор этот строк имел удовольствие недавно беседовать в Варшаве, признавали, что прямые переговоры Путина и Качиньского способны решить очень многое. Но их нужно готовить. И здесь, как нам кажется, должна сыграть парламентская и партийная дипломатия. Опять вернемся к американцам. На днях в Москве побывала с визитом делегация Конгресса США во главе с главой комитета Конгресса по ассигнованиям Ричардом Шелби. Это те конгрессмены-республиканцы, которые не занимаются системно внешней политикой, но с ними может быть связан прорыв. Делегацию принял председатель Государственной думы Вячеслав Володин. По его словам, участники встречи договорились о межпарламентском диалоге. Российских парламентариев их коллеги пригласили посетить с ответным визитом США, поскольку, как отметил Шелби, «встречи, подобные этой, будут полезны нашим обеим странам».

Однако если взять Сейм Польши, то в этом году в нем впервые не была сформирована польско-российская группа. Между тем депутаты наших стран вполне могли бы нанести взаимные визиты друг другу, начав общение. То же самое касается и возможного диалога между PiS и «Единой Россией». В отличие от МИД парламентская и партийная дипломатия более гибкая, и она позволяет обозначить контуры будущих отношений. А там уже подтянется, что называется, и «тяжелая артиллерия».

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