В Пензенской области будут судить невесту, ударившую жениха ножом

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Сыгранная в Пензенской области свадьба, едва не завершившаяся смертью жениха от руки невесты, теперь является предметом судебно-процессуального права — соответствующее дело, как сообщили представители региональной прокуратуры, было направлено в суд.

Речь идет об инциденте, который произошел в начале апреля — жених и невеста поссорились вечером свадебного дня, и находившаяся в состоянии алкогольного опьянения женщина нанесла своему новоиспеченному мужу тяжкое телесное повреждение, едва не повлекшее смерть.

"Тридцатиоднолетней невесте не понравилось сделанное женихом заявление, в котором он имел неосторожность сравнить ее со своей бывшей женой. Так не понравилось, что она взяла нож и едва не убила мужчину", — отмечают в прокуратуре, добавляя, что теперь обвиняемой грозит лишение свободы сроком до десяти лет.