ДТП под Пензой унесло жизни троих чиновников и библиотекаря

Масштабное дорожно-транспортное происшествие, имевшее место в Мокшанском районе Пензенской области двадцать шестого июня, не обошлось без жертв — авария унесла жизни троих сотрудников райадминистрации и главного библиотекаря Земетчинского района.
Соболезнования родным и близким погибших выразил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, который сообщил о трагедии в своем микроблоге в сервисе Twitter.
По уточненным данным, авария произошла сегодня утром на пятьсот шестьдесят пятом километре трассы М-5 "Урал", где столкнулись пять легковых и два грузовых автомобиля. Итог — четыре человека погибли и пять получили травмы разной степени тяжести, с которыми были госпитализированы. Обстоятельства смертельного ДТП уточняются.
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