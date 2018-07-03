Таксист спустя год признался в убийстве клиентки по дороге в аэропорт

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Полицейские Ямало-Ненецкого автономного округа установили личность преступника, который год назад лишил жизни местную жительницу. Убийцей оказался тридцатитрехлетний мужчина, который в ходе расследования дал признательные показания.

Об исчезновении тридцатисемилетней женщины стало известно только недавно, хотя пропала она еще второго августа 2017-го — мать исчезнувшей почему-то обратилась в полицию только в июне 2018-го. Инициировав уголовное производство, правоохранители выяснили, что последний раз пропавшую женщину видели в Надымском районе ЯНАО.

"В результате следственных действий мы вышли на подозреваемого, который почти год назад подвозил женщину из поселка Пангоды в аэропорт Нового Уренгоя. По дороге между мужчиной и женщиной вспыхнула ссора и таксист в итоге задушил свою клиентку. Ее тело он закопал на лесотундровых просторах, и сейчас, спустя почти год, показал это место", — рассказывают в полиции.