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Губернатор Ямала возглавит Минприроды РФ

Суббота, 19 Мая 2018 10:28
Губернатор Ямала возглавит Минприроды РФ Фото из открытых источников

18 мая стало известно, что новым министром природных ресурсов и экологии РФ будет Дмитрий Кобылкин. Он с 2010 года занимал должность губернатора Ямала, и за это время вывел подотчетный ему регион на новый уровень развития, добившись успехов по целому ряду направлений. Об этом рассказало ИА «СеверПресс».

 

Именно Дмитрий Кобылкин способствовал прорыву в развитии Арктики — в частности, при нем был построен морской порт Сабетта и запущена первая очередь завода «Ямал СПГ». Активными темпами реализуется стратегический проект «Северный широтный ход», который позволит объединить регион с большой землей.

 

Политика Дмитрия Кобылкина в регионе была социально ориентированной. Неслучайно, около 80% бюджета региона шло на соответствующие проекты. Именно за время работы этого управленца в ЯНАО появились десятки современных детских садов и больниц, получили необходимую помощь ветераны, инвалиды, многодетные семьи, сироты. К тому же в ЯНАО продолжается переселение граждан из ветхого и аварийного жилья в новые многоэтажки.

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Волкова Алена Опубликовано в Политика   Теги Новости Ямал
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