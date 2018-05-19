Губернатор Ямала возглавит Минприроды РФ

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18 мая стало известно, что новым министром природных ресурсов и экологии РФ будет Дмитрий Кобылкин. Он с 2010 года занимал должность губернатора Ямала, и за это время вывел подотчетный ему регион на новый уровень развития, добившись успехов по целому ряду направлений. Об этом рассказало ИА «СеверПресс».

Именно Дмитрий Кобылкин способствовал прорыву в развитии Арктики — в частности, при нем был построен морской порт Сабетта и запущена первая очередь завода «Ямал СПГ». Активными темпами реализуется стратегический проект «Северный широтный ход», который позволит объединить регион с большой землей.

Политика Дмитрия Кобылкина в регионе была социально ориентированной. Неслучайно, около 80% бюджета региона шло на соответствующие проекты. Именно за время работы этого управленца в ЯНАО появились десятки современных детских садов и больниц, получили необходимую помощь ветераны, инвалиды, многодетные семьи, сироты. К тому же в ЯНАО продолжается переселение граждан из ветхого и аварийного жилья в новые многоэтажки.