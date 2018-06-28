Посол Швейцарии в Украине стал виновником ДТП под Львовом

Посол Швейцарии в Украине Гийом Шойрер устроил масштабное дорожно-транспортное происшествие под Львовом. По данным украинских средств массовой информации, в спровоцированной послом аварии пострадали шесть человек.
"Гражданин Швейцарии, находившийся за рулем автомобиля Volvo СХ60, выехал на встречную полосу и столкнулся с "Фольксвагеном", которым управлял житель одного из окрестных сел. А затем СХ60 столкнулся с Chery Amulet под управлением жителя Львова. По итогам ДТП с участием трех автомобилей пострадали шесть человек", — отмечают представители Львовской облгосадминистрации.
Согласно уточненным данным, авария случилась вчера в 19:20 по локальному времени на трассе М-06 "Киев-Чоп". Сам посол не получил серьезных травм, однако супруге швейцарца понадобилась госпитализация.
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