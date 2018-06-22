Вертолеты эвакуировали 400 туристов с горы в Швейцарии

Фото из открытых источников

Четыре сотни туристов, застрявшие на вершине швейцарской горы Шилтхорн из-за сломавшегося фуникулера, были эвакуированы при помощи нескольких вертолетов — сообщает информагентство Reuters.

Для того, чтобы оперативно спустить вниз всех застрявших на горе туристов, спасателям пришлось задействовать одновременно четыре вертолета. Согласно уточненным данным, сложную в техническом и организационном планах спасательную операцию удалось провести на высоком уровне — ни один из туристов не пострадал.

Гора Шилтхорн, где имел место инцидент, знаменита, в частности, достопримечательностью в виде вращающегося ресторана Piz Gloria, расположенного на ее вершине. В 1969 году здесь снималась часть сцен для одного из фильмов о Джеймсе Бонде.