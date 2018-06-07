В Литве из-за массового ДТП с бронемашинами пострадали военные НАТО‍

Бронеколонна НАТО, двигавшаяся по территории Литвы, столкнулась сама с собой — в масштабной аварии, которая не обошлась без пострадавших, участвовали сразу четыре бронемашины сил Североатлантического Альянса.
Об инциденте в эфире радио рассказал капитан Томас Пакальнишкис, офпред штаба обороны Литовской армии. По его словам, движение колонны было остановлено в результате ДТП, которое произошло в Пренайском районе Литвы, к югу от Каунаса.
"Пока что неясно, что конкретно там случилось, но известно, что двигавшиеся колонной бронеавтомобили, которые участвовали в учениях, столкнулись друг с другом. Повреждены четыре машины, травмы получили не менее десяти военнослужащих. Обстоятельства происшествия устанавливаются", — заявил Пакальнишкис.
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