Стрельба в Японии — погибли полицейский и охранник школы

Фото из открытых источников

Происшествие в Японии — на расположенный в городе Тояма полицейский участок напал вооруженный ножом мужчина, который зарезал копа, отобрал у него пистолет, а затем застрелил охранника близлежащей школы, а также ранил случайного прохожего.

Нападавшего удалось задержать, однако мотивы его поступков остаются тайной. Полицейский и охранник школы, атакованные японцем, скончались — эту информацию подтвердил Ёсихидэ Суга, генсек японского кабинета министров.

Известно, что мужчина, который напал на полицейский участок с ножом и завладел пистолетом, получил огнестрельное ранение во время задержания. О тяжести его состояния, впрочем, ничего не сообщается. Японские правоохранители, тем временем, пытаются понять хоть что-нибудь в этой запутанной истории.