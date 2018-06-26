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Стрельба в Японии — погибли полицейский и охранник школы

Вторник, 26 Июня 2018 13:58
Стрельба в Японии — погибли полицейский и охранник школы Фото из открытых источников

Происшествие в Японии — на расположенный в городе Тояма полицейский участок напал вооруженный ножом мужчина, который зарезал копа, отобрал у него пистолет, а затем застрелил охранника близлежащей школы, а также ранил случайного прохожего.

 

Нападавшего удалось задержать, однако мотивы его поступков остаются тайной. Полицейский и охранник школы, атакованные японцем, скончались — эту информацию подтвердил Ёсихидэ Суга, генсек японского кабинета министров.

 

Известно, что мужчина, который напал на полицейский участок с ножом и завладел пистолетом, получил огнестрельное ранение во время задержания. О тяжести его состояния, впрочем, ничего не сообщается. Японские правоохранители, тем временем, пытаются понять хоть что-нибудь в этой запутанной истории.

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Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости Япония последние новости
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