Четверг 31 мая 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Общество» Здоровье» В Японии разрешили лечить сердце при помощи стволовых клеток‍

В Японии разрешили лечить сердце при помощи стволовых клеток‍

Четверг, 31 Мая 2018 10:09
В Японии разрешили лечить сердце при помощи стволовых клеток‍ Фото из открытых источников

Применение перепрограммированных стволовых клеток для лечения болезней сердца было узаконено в Японии — сообщает издание Nature, по данным которого, речь идет о весьма инновационной терапии.

 

Клетки, которые были разрешены для терапии сердца в стране восходящего солнца, получают из дифференцированных клеток разнообразных тканей — это может быть, например, кожа, или кровь. Состояние клеток "сбрасывается", в результате чего они возвращаются в эмбриональный вид и могут использоваться в медицинских целях.

 

"Эмбриональные клетки могут образовывать любую ткань. Именно на этом эффекте и основана терапия сердца, при помощи которой мы можем лечить повреждения, спровоцированные холестериновыми бляшками или инфарктом. Для лечения выполняется пересадка клеток, которых в нормальном организме взрослого человека нет. Тут были некоторые этические и юридические противоречия, но все они теперь позади", — рассказывают японские медики.

 

Использование индуцированных стволовых клеток для лечения сердца было признано легальной практикой японским Министерством здравоохранения, труда и благосостояния — соответствующее решение было принято шестнадцатого мая.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Здоровье   Теги Новости стволовые клетки
Главное за сутки
Лавров: КНДР стоит определить, какие гарантии США считать достаточными Лавров: КНДР стоит определить, какие гарантии США считать достаточными КНДР сама должна решить, какие гарантии со стороны США считать достаточными для достижения договоренностей, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров после переговоров в Пхеньяне с северокорейским коллегой Ли…
Адвокат подозреваемого в организации "покушения" на Бабченко заявил о давлении следствия Адвокат подозреваемого в организации "покушения" на Бабченко заявил о давлении следствия Защита гражданина Украины, задержанного по подозрению в организации несостоявшегося покушения на журналиста Аркадия Бабченко, считает происходящее с ним "неэстетичной провокацией" и указывает на давление со стороны следствия. Об этом сообщил…
Помпео назвал условие улучшения отношений с Россией Помпео назвал условие улучшения отношений с Россией Государственный секретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора с главой российского МИДа Сергеем Лавровым обсудил отношения между странами и способы их улучшения. Об этом сообщается в заявлении на сайте…

Читайте также
Эксперты назвали эффективный способ бросить курить Эксперты назвали эффективный способ бросить курить Электронные сигареты, вопреки распространенному заблуждению, не помогают избавиться от табачной зависимости — говорит психолог Скотт Халперн из Пенсильванского университета, обнаруживший по-настоящему результативный способ преодоления пагубной привычки. Бросить курить наверняка, по…
Ученые нашли средство против бессмертных раковых клеток‍ Ученые нашли средство против бессмертных раковых клеток‍ Злокачественные клетки, провоцирующие рак молочной железы, обладают способностью бесконечно делиться, которая серьезно осложняет борьбу с ними. Ученые из Испании, исследующие способы терапии рака груди, открыли перспективный способ уничтожения раковых клеток,…
На популярном у россиян курорте Индии зафиксировали смертельный вирус На популярном у россиян курорте Индии зафиксировали смертельный вирус На территории индийского штата Керала, который является популярным среди жителей России курортом, свирепствует опасный вирус Нипах, смертность от которого достигает семидесяти пяти процентов. Вирус, по данным Всемирной организации здравоохранения, принадлежит…
Стоматологи: Все о зубе мудрости и решении связанных с ним проблем Стоматологи: Все о зубе мудрости и решении связанных с ним проблем Зуб мудрости – последний (третий) моляр (большой коренной зуб) в зубном ряду. Вопреки расхожему мнению, зуб мудрости формируется и прорезывается не у всех. Примерно четверть взрослого населения не имеет зубов…
Фото
Парящая вершина пика Адама - место, от которого захватывает дух! Парящая вершина пика Адама - место, от которого захватывает дух!

Возвышаясь в юго-западной части горной системы Саманала, парящая вершина пика Адама является одновре...

Видео

 

Лезгинка сирийского солдата с «Калашниковым»

Опрос

Отразилось ли повышение цен на бензин на вашем семейном бюджете?

 

Анекдот дня

Международная следственная группа установила, что отпечатки пальцев с «Бука», сбившего «Боинг», принадлежат отравителю Скрипалей, царапавшему пробирки на Олимпиаде в Сочи.

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал
Мы живем в обществе и поэтому вокруг нас всегда много примеров, где одни люди достигают успеха и пользуются всеми благами человечества, а у других жизнь становится со временем все хуже и хуже. Если мы присмотримся внимательно, то увидим, что одна категория людей смогла раскрыть свой…
В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем» В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем»
26 мая 2018 года в Москве (пл. Европы, д. 2, гостиница «Рэдиссон Славянская») состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем». В мероприятии примут участие ведущие эксперты в области репродуктивной медицины: К.м.н., вице-президент РАРЧ Маргарита Бениаминовна Аншина; Профессор, ведущий европейский репродуктолог Роберт Фишер,…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Acer Extensa 2508-P02W (NX.EF1ER.008) Всего предложений:(13)
Acer Extensa 2508-P02W (NX.EF1ER.008) от19990руб.
Цена от Fotosklad.ru. Казань
ASUS X205TA-FD015BS Все предложения (25)
ASUS X205TA-FD015BS от15990руб.
Цена от Евросеть. Хабаровск
3Q Clutch EN8901N Все предложения (1)
3Q Clutch EN8901N от8980руб.
Цена от Rucenka
Ноутбуки
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.