В Японии разрешили лечить сердце при помощи стволовых клеток‍

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Применение перепрограммированных стволовых клеток для лечения болезней сердца было узаконено в Японии — сообщает издание Nature, по данным которого, речь идет о весьма инновационной терапии.

Клетки, которые были разрешены для терапии сердца в стране восходящего солнца, получают из дифференцированных клеток разнообразных тканей — это может быть, например, кожа, или кровь. Состояние клеток "сбрасывается", в результате чего они возвращаются в эмбриональный вид и могут использоваться в медицинских целях.

"Эмбриональные клетки могут образовывать любую ткань. Именно на этом эффекте и основана терапия сердца, при помощи которой мы можем лечить повреждения, спровоцированные холестериновыми бляшками или инфарктом. Для лечения выполняется пересадка клеток, которых в нормальном организме взрослого человека нет. Тут были некоторые этические и юридические противоречия, но все они теперь позади", — рассказывают японские медики.

Использование индуцированных стволовых клеток для лечения сердца было признано легальной практикой японским Министерством здравоохранения, труда и благосостояния — соответствующее решение было принято шестнадцатого мая.