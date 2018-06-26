Московский мошенник обманул болельщика из Саудовской Аравии на 15 млн рублей

Столичные правоохранители разыскивают неизвестного мужчину, который завладел пятнадцатью с половиной миллионами рублей, принадлежавшими болельщику из Саудовской Аравии.
Мошенник, по данным полиции, встретился с гражданином СА, прилетевшим в Москву на Чемпионат мира по футболу, и взял у него денежные средства в размере ста десяти тысяч американских долларов и ста двадцати тысяч евро — предполагалось, что за эти деньги мужчина организует туристу из СА и его товарищам комфортный перелет из Москвы в Волгоград.
Но вместо организации перелета мошенник просто скрылся, оставив гражданина СА и его товарищей без суммы, эквивалентной 15.696 млн рублей. По факту преступления с признаками мошенничества было инициировано уголовное производство.
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