Московский мошенник обманул болельщика из Саудовской Аравии на 15 млн рублей

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Столичные правоохранители разыскивают неизвестного мужчину, который завладел пятнадцатью с половиной миллионами рублей, принадлежавшими болельщику из Саудовской Аравии.

Мошенник, по данным полиции, встретился с гражданином СА, прилетевшим в Москву на Чемпионат мира по футболу, и взял у него денежные средства в размере ста десяти тысяч американских долларов и ста двадцати тысяч евро — предполагалось, что за эти деньги мужчина организует туристу из СА и его товарищам комфортный перелет из Москвы в Волгоград.

Но вместо организации перелета мошенник просто скрылся, оставив гражданина СА и его товарищей без суммы, эквивалентной 15.696 млн рублей. По факту преступления с признаками мошенничества было инициировано уголовное производство.